Optimismo para 2022 pese al palo ante el Eibar y movimientos justos en el mercado invernal

Confianza máxima en la plantilla, movimientos «justos y necesarios» en el mercado invernal y optimismo en que la UD, con el rearme que implicará la recuperación de todos los lesionados para iniciar 2022, volverá a recuperar el tono y la contundencia. Así se respira en las altas esferas del club tras el traspié del sábado ante el Eibar y que, como daño colateral, deparó caer a la séptima posición aunque, eso sí, con los mismos puntos que el Girona, sexto. Y así lo va a manifestar hoy el propio Miguel Ángel Ramírez, quien desea poner en valor lo que se tiene y que, tras la Junta General del club, atenderá a la prensa e incidirá en este mensaje positivo.

Las buenas previsiones no restan autocrítica interna a la luz de unos números alarmantes: cuatro derrotas en las últimas seis jornadas y un único triunfo en ese tramo, lo que ha supuesto un receso clasificatorio más que notable, anulando el colchón que se tenía a mitad de noviembre con los perseguidores y obligando a no fallar en un exigente inicio de enero, con el derbi en Tenerife y la posterior visita del Almería al Gran Canaria. Bajas e incidencias al margen, se entiende que hay potencial para presentar un mejor balance, por mucho que las posibilidades de optar al ascenso sigan intactas. Eso sí, las dos primeras plazas, las del salto directo de categoría, se han encarecido casi de manera definitiva, con un Eibar que ha abierto una brecha de ocho unidades, al igual que la Ponferradina, por no hablar del líder, con un partido menos y a catorce de distancia. Por si fuera poco, Valladolid y Tenerife complican más el acceso a la cabeza al estar por delante y con una pequeña renta. En suma, que se interpreta, con la realidad imperante, que el éxito que supondría el retorno a la máxima categoría tendrá que ser como en 2015, esto es, con dos eliminatorias de por medio.

Las peticiones reiterativas de Pepe Mel en materia de refuerzos se contextualizan y, también, moderan en la dirigencia. Hay consenso en que la plantilla al completo ofrece garantías competitivas y que no se precisan demasiadas maniobras hasta junio. Se acepta que la vacante de Sergio Ruiz debe ser cubierta, algo que se sabía en verano aunque sin darle solución porque la apuesta por Unai Veiga no ha cuajado y Maikel Mesa no cuenta, más allá de que Mfulu, Loiodice, Kirian y Fabio sí le den al entrenador variantes y soluciones en la zona ancha. Más allá de otro mediocentro extra, por el que hay gestiones, lo de otro delantero no termina de encajarle a Luis Helguera. Además de Jesé, que es el innegociable arriba para Mel, se dispone de Sadiku, Rafa Mujica y Ale García. A estos tres teloneros se les ha dado un uso residual. No se entiende que Sadiku, atacante de talla internacional, elección de Helguera y con probada valía en España, siga siendo invisible a ojos del técnico. Mujica también contaba con sus bendiciones y va camino del año en el club sin relevancia alguna. Y de Ale García los informes eran inmejorables y le situaban a la altura de Moleiro en proyección y valía. Que Mel insista en otro hombre de área hace que salten por los aires las previsiones de que el resto de jugadores de este perfil ya mencionados puedan desarrollarse como se pretende con la camiseta.

La opción de repatriar a Rober no es nueva pero tampoco se ve clara. Hay equipos de Primera interesados en su préstamo por parte del Real Betis, lo que es una competencia insalvable. Y valorando al extremeño, que dejó un excelente recuerdo en su campaña aquí (8 goles en 30 partidos), si no cristaliza su retorno tampoco se activará ninguna alarma, dado el frente ofensivo que tiene a su disposición Mel. Es más, hay intención de pelear esa alta en la delantera y que, en todo caso, conllevaría una salida. «Pero sin hacer locuras y que se presente una oportunidad que mejore lo que hay. Fichar por fichar está descartado», en palabras de fuentes de la entidad al respecto.

No hay debate con el técnico

Los malos resultados recientes no compromenten, tampoco, la línea de estabilidad que se pretende en todos los ámbitos y que es extensible al banquillo. Mel, que en marzo puede cumplir tres años en el cargo, dato inédito en la historia contemporánea de la UD en lo que respecta a entrenadores, tiene el respaldo de Luis Helguera y, pese a algunas dudas manifiestas en verano, del presidente. Hay unanimidad de que, en estos momentos, es el profesional idóneo para extraer rendimiento de la plantilla y es apladida, de igual manera, su querencia a mirar a la cantera y en consonancia con las líneas maestras de la filosofía impuesta de empoderar al jugador de la casa. Con vistas al reto de pelear el ascenso, la UD está en disposición de hacerlo sin dependencia ajena y esta premisa blinda el futuro del madrileño a corto y medio plazo. Por muy envenenado que venga enero en su calendario de compromisos, se espera que la UD recupere su versión más efectiva y compacta con Mel a los mandos. Ya otras veces exhibió el poder de reacción que ahora tiene como asignatura pendiente.