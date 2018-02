Obligados a romper la maldición a domicilio

Cuatro puntos son muy pocos, y más para un equipo que tampoco se ha mostrado fiable en casa. Si durante la campaña pasada, con Quique Setién al mando, el bagaje también fue pésimo (una victoria y tres empates en 19 partidos), el pobre rendimiento foráneo no afecto en los objetivos del equipo gracias al buena hacer del representativo en el Gran Canaria . Pero, en esta ocasión, penúltimos y con solo 17 puntos en la jornada 22, los amarillos ya no llegan a tiempo de convertir su feudo en un fortín. El conjunto insular recibirá a Sevilla y Barcelona en sus dos próximas citas como local, por lo que los puntos en Siete Palmas estarán más caros que nunca.

Las Palmas no gana fuera de casa desde la tercera jornada

Están obligados a mejorar sus prestaciones en tierras peninsulares, y no habrá mejor escenario para empezar a hacerlo que el espectacular nuevo San Mamés. Estadio imponente y rival de enjundia, pero que no atraviesa su mejor momento. El Athletic llegará a la cita tras cuatro jornadas consecutivas sin ganar y, a diferencia de otros años, no ha hecho de su feudo un territorio inexpugnable. Para empezar, el conjunto vasco solo ha logrado un punto menos fuera (13) que dentro de casa (14). Tres triunfos, cinco empates y dos derrotas es el balance de los de Ziganda en La Catedral. Un rendimiento que lo han llevado a la discreta y, a su vez, decepcionante decimotercera posición.