Nuestro Cinema Paradiso

En estos 70 años está la memoria de todos los que se emocionaron algún día con la Unión Deportiva. El club nunca será de nadie. Solo pertenece a todos los que alguna vez vibraron con sus colores y con sus gestos inolvidables.

Nunca he sabido explicar con evidencias o desde la razón por qué siento lo que siento cuando gana o pierde la Unión Deportiva.

No tendría argumentos: cuando me preguntan cuento detalles y recuerdos de las grandes y de las pequeñas gestas o dejo que mis ojos brillen. El equipo, en estos setenta años, ha sido capaz de sobrevivir a muchos imposibles y de adaptarse a estos nuevos tiempos que algún día quizá vuelvan épicos quienes ahora miran hacia el césped con ojos de niño. Gracias a esos ojos que conservamos intactos en la película de nuestra vida, volvemos a mirar los resultados y la clasificación, aunque nos digamos que esta vez no vamos a caer en esa tentación que termina quebrando nuestro estado de ánimo los días de partido. Volvemos. Todos regresamos. Y así estaremos toda la vida. Porque no vemos lo que tenemos delante. Lo que sentimos, cuando alguien pronuncia el nombre de la Unión Deportiva Las Palmas, o cuando vemos el escudo en la camiseta amarilla (todas las demás camisetas serán siempre invisibles para muchos de nosotros), es similar a aquel cosquilleo que nos elevaba a medida que escuchábamos el eco lejano del Insular, o desde que reconocíamos el olor de la hierba que jamás brillará como cuando aquellos focos se iban encendiendo poco a poco cada sábado a las ocho y media de la noche. En estos setenta años está la memoria de todos los que se emocionaron algún día con la Unión Deportiva. El club nunca será de nadie. Solo pertenece a todos los que alguna vez vibraron con sus colores y con sus gestas inolvidables.