«No podemos dejar escapar ni un punto más en casa»

— Ya está asentado en la primera plantilla tras el verano. ¿Cómo considera que está siendo su evolución dentro del fútbol profesional?

— Muy bien. Estoy mucho más adaptado al equipo porque los partidos me dan confianza y las victorias que estamos obteniendo últimamente ayudan para afianzarme en la plantilla y en la categoría.

— Ha participado en nueve partidos de doce oficiales hasta el momento. ¿En algún momento se esperaba esta implicación desde el principio?

— Nunca me lo había imaginado. Benito y yo hablábamos en pretemporada con la broma de que si nos quedábamos al final en el primer equipo nos íbamos a rapar. Casi no tenía ni la esperanza de quedarme con la ficha del primer equipo cuando hicimos la pretemporada. Al final tanto él como yo nos quedamos y ahora, como todo futbolista, somos ambiciosos y queremos sumar más y más minutos. Pero si me dicen al principio del verano que iba a jugar nueve de doce partidos no me lo creería, pero aquí estoy, muy contento de tener la oportunidad.

— Esta temporada ya jugó de mediocentro acompañando a Fabio, de mediapunta e incluso en la banda, ¿Se considera un jugador polivalente o prefiere jugar en una posición fija?

— Soy uno más del equipo y me adapto a lo que me pide el entrenador. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, aportando lo que sé con mis características. Está claro que todo lo que sea estar por dentro me gusta más, pero si tengo que tirarme a la banda, lo haré encantado.