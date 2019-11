Aythami: «La culpa no es solo de los defensas»

— Ha pasado casi un año desde que volvió de su corta etapa en Córdoba ¿Cómo se siente desde su regreso?

— Estoy muy contento. La situación ha cambiado de un año a otro. Tenemos otros objetivos con respecto a la última temporada. Aún así estoy con tantas ganas como cuando empecé. Siempre digo que tengo ilusión de ir cada día a entrenar, sobre todo ahora que tenemos estas nuevas instalaciones deportivas, que yo pensaba que nunca las iba a disfrutar. Estoy muy feliz de estar en el equipo de mi tierra, ser el capitán en el campo y poder representar estos colores. No lo estoy tanto con los últimos resultados, pero esto es largo y tenemos tiempo. Confío en acabar la liga de la mejor manera posible.

— El Zaragoza metió dos goles muy rápidos en el último partido. Eso dejó un poco tocado al equipo para el resto del encuentro a pesar de que no se jugó mal mientras la UD tuvo el balón en su dominio...

— Esto es sencillo. Jugar bien es hacer lo que toca en cada partido. Si con el balón estás bien, pero sin él no, no vas a jugar bien. El problema es defensivo, nos está faltando intensidad y agresividad. Es cosa de todo el equipo. Que en momentos puntuales fallemos en una situación de dos contra dos o en un tres para dos, pues a veces puede suceder, pero esto se basa en un trabajo de equipo. Cuando hemos obtenido los buenos resultados ha sido porque defendíamos desde el delantero hasta el portero, es algo que venimos trabajando desde la pretemporada. Ahora también lo hacemos, pero hemos bajado la intensidad y en eso nos están ganando los otros equipos.

— Se ha pasado de tres partidos sin encajar a tres encuentros en los que se les han metido ocho goles ¿Han hablado entre los defensas para contrarrestar esta situación?

— No venimos a entrenar pensando en que la culpa es solo de la defensa. Tenemos que recuperar la agresividad y el carácter que teníamos cuando tuvimos la buena racha. Durante esos cuatro partidos ganados todo el mundo daba un valor increíble al equipo cuando tenía balón, pero es que sin balón mordíamos al contrario y recuperábamos el balón muy rápido y cuando no podíamos nos juntábamos muy bien. En los últimos choques no lo hemos hecho tanto y pienso que por eso perdemos de esa manera.

— Mantovani se lesiona ante el Cádiz después de tres partidos donde el equipo no encaja ¿Piensa que la lesión del argentino pudo dejar un poco más endeble a la defensa?

— Cuando le sustituyeron ya íbamos 1-0 perdiendo. Si analizamos los goles que nos han marcado, hemos recibido cuatro goles de estrategia. Insisto en que no creo que sea problema de la defensa, es del equipo en general. El fútbol es así, parece que cuando metemos goles es solo gracias a los delanteros y si nos los meten es culpa de los defensas y del portero. Es un análisis general pero no creo que sea objetivo. Llevo mucho tiempo jugando y sé cómo va esto. Los comentarios y las críticas no deben afectarme a mí ni al equipo. Simplemente debemos trabajar para cambiar la racha negativa que llevamos ahora mismo.

— Pepe Mel dijo en la última rueda de prensa que Mauricio Lemos no estaba al mejor nivel y que debía responder por sí mismo y por el propio técnico que había confiado en él. En los últimos partidos no ha estado acertado ¿Cómo ve a su compañero?

— Al final siempre se acaba hablando de individualidades, pero nadie puede salvarse cuando el equipo pierde, al igual que nadie se debe quitar el mérito cuando ganamos. A veces hay errores individuales, algunos están mejores y otros peor. Mauricio es un chico que tiene mucha experiencia a pesar de su juventud. Creo que las críticas que le llegan, al igual que centrarse en un solo jugador cuando el equipo pierde, no me parece justo ni adecuado. Los futbolistas pasamos a ser de muy buenos a muy malos en cuestión de una semana. Tenemos que ponernos siempre en el término medio y visualizar la situación general del equipo y del club.

— En cuanto a las críticas ¿Es usted de los jugadores que lee las redes sociales después de los partidos para saber que piensa la gente?

— A día de hoy no tengo redes sociales. Ni cuando ganamos cuatro partidos éramos muy buenos e íbamos a ascender, ni ahora cuando hemos perdido tres seguidos somos muy malos. Tenemos que quedarnos en el término medio. Recuerdo que el año del ascenso hubo un momento durante la temporada que tuvimos muchas críticas o el año del cordobazo también. He vivido muchos momentos dentro de este club y sé que somos una afición exigente, porque yo también soy aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora estoy dentro y veo cómo funciona todo. La gente tiene que entender que nosotros siempre intentamos hacer todo lo posible para ganar los partidos. A veces sale muy bien y otras no tanto. Somos muy conscientes de que representamos a mucha gente que está detrás de este escudo en cada jornada.

— ¿Cómo intenta rehacerse el equipo durante esta semana para intentar volver a llenarse de la energía que tuvo durante las semanas en las que los resultados fueron buenos?

— Podemos poner de ejemplo la pretemporada, ya que fue una época difícil. No venían los fichajes, no se movía el mercado para Las Palmas, sabíamos que teníamos problemas económicos y que la gente se tenía que adaptar. Lo que hicimos fue crear un buen grupo, trabajar duro, tener humildad y estar ilusionados para afrontar una temporada larga y difícil. Ahora mismo hemos vuelto a una época difícil, pero llegas a los entrenamientos y ves que la gente está comprometida y que quieren salir de esta situación cuanto antes. El domingo queremos cambiar con nuestra gente esta negatividad que está en la afición y en el club. Tenemos que apoyarnos en el trabajo de cada día y trataremos de hacer todo lo posible para ganar, dejar la puerta a cero, ser agresivos sin balón e intentar aprovechar las oportunidades que tengamos.

— Ahora mismo Mel solo tiene disponible a cuatro centrales (Alex Suárez, Curbelo, Aythami y Deivid) para ocupar tres posiciones en la defensa (dos centrales y un lateral derecho)...

— También tenemos gente del filial que está entrenando con muchas ganas. El míster ya ha confiado en gente de la base, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Es su forma de ver este deporte, además que aquí tenemos cantera de sobra para ello. Pero no sé que hará, quizás pone a Suárez en la derecha o pondrá a Deivid o a Eric. Al final el míster hará lo mejor para que ganemos y para que volvamos a encontrar la seguridad defensiva que teníamos hace un mes y que hemos perdido.

— La estadística dice que la UD sin Pedri en el campo ha recibido 12 goles y tan solo ha podido lograr un tanto en poco más de siete horas de juego hasta la fecha.

— Es una estadística que no me dice nada. Es verdad que sin él no hemos ganado, pero que Pedri esté no te garantiza que hubiésemos podido ganar los partidos que perdimos. Se puede sacar estadísticas de cualquier cosa. Puede que haya otros jugadores en la plantilla que tengan estadísticas similares o mejores y no lo sepamos. Aún así, ojalá hubiésemos podido contar con él estos últimos partidos, a lo mejor podría haber aportado algo más al equipo.

— ¿Ve a Jonathan Viera de amarillo hasta final de temporada?

— Es un jugador que marca la diferencia, está claro. Hasta que se lesionó en China estuvo a un nivel espectacular. Ojalá que se pueda quedar, soy egoísta en ese sentido y quiero que se quede con nosotros. Pero es bastante difícil. Ya lo hemos hablado y le dije que nos ayudara a dejar el equipo en la mejor posición posible. Ya se sabrá si se puede quedar en enero. Es obvio que para toda la gente de aquí sería ideal y supongo que para él también.

— A usted ya le han pitado dos penaltis esta temporada. El de Málaga parecía fuera del área y el pasado domingo en Zaragoza indicaron la pena máxima, mientras que hubo dos posibles penaltis sobre Viera y De la Bella que el árbitro no se paró ni un segundo para revisar las jugadas ¿Está siendo injusto el VAR con la UD?

— Es verdad que hasta el momento el VAR todavía no existe a nuestro favor. Aún así no creo que sea algo que se centre en Las Palmas. Todas las jornadas suceden jugadas de estas. Hay veces que el colegiado sí va a mirar la pantalla y otras que no. Creo que sigue siendo interpretación de los que están en la cabina del VAR. A mi no me queda claro todavía cuando actúa y cuando no. Considero que solo debería utilizarse para mirar si un el balón entra en la portería o no, para los fueras de juego, las agresiones y poco más. Lo demás sigue siendo pura interpretación. No puede ser que un día una mano sea involuntaria y al otro no lo sea. A veces hablo con los árbitros cuando estamos en el sorteo de campos y les digo que a veces le protestamos cosas respecto al VAR, pero porque no sabemos si pueden pitar una cosa u otra, aún no entendemos cómo se manejan. Supongo que para ellos (colegiados) también está siendo muy complicado.