«No me vale que no revisen la jugada por decir que la imagen no es clara»

Era el comentario generalizado tras el encuentro y, como era de esperar, fue objeto de comentario por parte de Pepe Mel en su alocución tras el partido. El 1-0 estuvo precedido por un control sospechoso de Ortuño que, al menos, revisión en el VAR, algo que no se hizo, tal y como lamentó el entrenador de la UD. «Nosotros no tenemos la mejor posición, pero sí que es cierto que hoy en día con las tecnologías ya estás viendo las imágenes. Lo que más rabia nos da es que nos dice que no lo revisa porque nos dice que la imagen no es clara, no me vale esa explicación», expuso Mel a propósito de la jugada. Pese a que pesó, y de qué manera, el tanto del atacante murciano, ex de la UD, el preparador madrileño quiso sacar conclusiones más constructivas y relacionadas con aspectos futbolísticos: «Nos tenemos que quedar con el juego y en la segunda parte se acerca más a lo que queremos».

«En la primera parte nos costó meternos en el partido, nos costó adaptarnos a lo que el Real Oviedo nos proponía. En la segunda parte con Álvaro y Fede estuvimos mejor, dimos más ritmo, y el partido estuvo un poco más del lado que queríamos, pero al final hemos perdido por un gol que en directo nos ofrecía muchísimas dudas», insistió al respecto y con la rabia lógica que le dejó un desenlace negativo en el que resultó fundamental ese gol.

Este tropiezo impide a la UD ahorrarse más esperas en la deseada permanencia, todavía por apuntalar de manera matemática como bien advirtió Mel: «Hay que cumplirlos de uno en uno, para mí el objetivo de la salvación no está cubierto. Para ir a un segundo tienes que cumplir el primero, y el primero matemáticamente no está conseguido».

Pasado mañana, y frente al Mirandés en el Gran Canaria, un triunfo sí terminaría por garantizar la salvación y con dos jornadas de antelación antes de medir fuerzas a Rayo y Extremadura.