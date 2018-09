«No era el día de jugar bien o tocar, era el día para ganar»

— Triunfo trabajado y sufrido en el campo del Extremadura que ha dejado inmejorable sabor de boca. Aunque el calendario circula, todavía, por septiembre, da la impresión de que era un partido en el que no se podía fallar...

— Era muy importante sacarlo adelante, es verdad. El equipo también tiene que sacar adelante este tipo de partidos. Ante el Extremadura creo que estuvimos a la altura, nos adaptamos a lo que había que hacer y competimos bastante bien. Fueron tres puntos muy trabajados y muy importantes de cara al presente y al futuro.

— ¿Sabe mejor ganar así, con marcador corto, incertidumbre hasta el final y con las emociones a flor de piel, como se escenificó con el abrazo colectivo de todos sobre el césped tras el pitido final?

— Desde luego que sabe mucho mejor ganar así que de una manera más holgada o tranquila con un 0-2 o 0-3, pongamos el caso. Encuentros y victorias de este tipo hacen equipo, ayudan en todos los sentidos y estoy seguro de que vamos a valorar muchísimo este triunfo dentro de unos meses. Ahora quizás no le demos la importancia que puede tener luego, de su reflejo en la tabla clasificatoria para los objetivos que hay en disputa y que queremos lograr.

— Mil faltas, un campo imposible, árbitro barriendo lo que se podía y más para el de casa... Para escribir un libro todo lo que dio de sí el encuentro en Almendralejo.

— Sabíamos que iban a colgar muchos balones, que pasarían cosas. Faltas, muchos balones al área, con la pelota más tiempo por arriba que por abajo... No era el día para tocar y hacer fútbol bonito, sino para ser efectivos. Era el día para ganar, y creo que al final supimos llevar el encuentro a lo que más nos convenía. Insisto, la respuesta que tuvo el equipo fue muy buena. Creo que muy pocos visitantes van a lograr puntos o victorias en un campo como el del Extremadura en el que no es nada fácil adaptarse. Nosotros ya lo hemos hecho a base de trabajo y sacrificio.

— A nivel particular, ha entrado como un guante en el equipo. Dos partidos, ambos como titular y saldados con victoria.

— Me he adaptado muy rápido a la UD, la verdad, aunque he de decir que todos los compañeros y técnicos me lo han facilitado. He venido para eso, para participar y aportar al grupo todo lo que llevo dentro. Reconozco que me siento muy bien y espero seguir así hasta el final.

— Arriba y abajo. Se le ha visto ya como como lateral de largo recorrido. De hecho, la falta que originó el 1-2 de Maikel Mesa la provocó usted con una internada...

— Siempre que puedo me voy arriba a ayudar en lo que se pueda. Me gusta ir al ataque sin descuidar las labores defensivas. Siempre he jugado así y ahora quiero hacerlo para mis compañeros y la UD.

— ¿Esperaba esta adaptación tan inmediata y natural?

— También hago por adaptarme rápido a los sitios. Pero me he encontrado un club, una estructura y un vestuario mejor de lo que esperaba y todo eso ayuda en cualquier sentido tanto dentro como fuera del campo.

— Ya todo el mundo piensa en el Málaga. Partidazo el próximo domingo.

— Es lo que viene y es lo más importante para nosotros. Atrás queda lo que logramos en Almendralejo y queremos seguir fuertes en casa y ganarle al Málaga. Estamos en un buen momento y vamos a preparar este encuentro a tope en los próximos días sabiendo lo valioso que sería dejar los puntos en casa y ante nuestra afición. Ojalá que todo salga bien.