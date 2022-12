Por una Navidad en ascenso directo

Viene la UD de unos días agrios, derrota ante el Albacete, pérdida de liderato y lesión de Vitolo. Un tres en uno que, de golpe, ha dejado al equipo en una suerte de melancolía que no se esperaba. Con todo, no conviene dramatizar. Se sigue defendiendo puesto de ascenso directo, un tesoro capital lo de depender de sí mismo, lo que relativiza eso de ser primeros o no, porque para subir lo mismo da lucir el puesto más puntero o ejercer de perseguidor inmediato, y, en honor a la verdad, Vitolo nunca ha estado. Un ejercicio de pragmatismo recoloca, de golpe, todas las piezas y devuelve orden y criterio.

Ni se ha acabado el mundo ni la situación pinta tan crítica. De eso, de restituir confianzas y seguridades, se ha encargado García Pimienta a lo largo de la semana, que arrancó con almuerzo navideño y conjura para finalizar 2022 tal y como se está ahora, lo que obliga a ganar esta sábado en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Algo que, valga de aviso, no ha hecho ningún visitante en lo que se lleva de temporada.

Muy fiable lejos del Gran Canaria, con la única derrota acaecida en Huesca como borrón a domicilio, por algo Las Palmas tiene los mejores números fuera de casa de toda la categoría, una condición que le acredita frente al resto. El duelo, pues, mide la armadura de un anfitrión solvente con los colmillos del visitante más dañino. Una presentación más que interesante porque anuncia partido abierto, de poder a poder, que los hay en los dos bandos.

La apuesta de la UD ya se conoce: balón, iniciativa y llegada. En Oviedo, la anterior salida, todo eso le fue negado hasta el punto de quedarse sin gol, toda una anomalía en un equipo alegre y vertical y que ha hecho del ataque su principal fundamento. Ahora se va a requerir acierto y definición porque el Villarreal B no negocia esfuerzos y está por la labor de seguir haciendo muralla en su guarida. La gran noticia viene con la recuperación de Enzo Loiodice en el cajón central. Lo que aporta el francés se nota cuando está y duele cuando se extraña por sus ausencias, tal y como sucedió, sin ir más lejos, la jornada pasada.

Privado de Viera, Vitolo o Sandro, nombres tremendos y que son indiscutibles en condiciones normales, las miradas se posan en el mismo Loiodice, un Pejiño que está empezando a ser el que fue o un Moleiro en su papel diferencial. Y atrás, Álex Domínguez, que se ha ganado a base de bien seguir bajo palos porque, sin Valles, ha sido un portero que ha dado puntos. Que no es poco tratándose de esta demarcación. Hay recursos de sobra para que, a la espera de que vuelvan los tenores, se sigan dando los buenos resultados para cimentar los sueños de ascenso. Y este es uno de los partidos que, sin faltar al de enfrente, hay que ganar sin excusas. Por una Navidad en ascenso directo porque, con el enfrentamiento directo que hay entre Eibar -primero- y Levante -tercero-, un triunfo garantiza ese brindis exclusivo e indicativo de que sí, de que esta temporada toca.

Alineaciones probables:

Villarreal B: Jorgensen; Miguel Leal, M'backe Fall, De la Fuente, Tasende, Carlo Adriano, Del Moral, Javier Ontiveros, Sergio Lozano, Fer Niño y Álex Forés.

UD Las Palmas: Álex Domínguez; Álex Suárez, Saúl Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice, Mfulu, Moleiro; Pejiño, Andone y Óscar Clemente.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro)

Estadio: Ciudad deportiva José Manuel Llaneza

Hora: 17:30 horas