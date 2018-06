Nauzet: «Soy un aficionado que defiende a la UD en el campo»

«Estoy muy orgulloso y con muchas ganas de estar aquí. Esperemos que este proyecto vaya todo bien y tengamos la suerte de vivir muchos éxitos», aseveró Nauzet Pérez en su presentación como amarillo 14 años después de abandonar el club. «Desde que el club se pone en contacto conmigo paro la negociación con Apoel porque mi ilusión era volver a jugar con Las Palmas. Desgraciadamente se ha vuelto a dar la oportunidad por el descenso, pero estoy muy ilusionado con la posibilidad de volver a Primera División con el club de mi tierra», aseveró el guardameta grancanario, emocionado por volver al club en el que se formó. «Todo el mundo que me conoce era estar aquí mi ilusión. Con el tiempo pierdes la esperanza. Volver aquí es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. No soy un jugador, soy un aficionado que puede defender a su equipo en el campo».

Nauzet tuvo palabras de elogio hacia su homólogo Raúl Lizoain, con el que competirá por el puesto. «Es un gran jugador, un gran portero, espero que por el bien del equipo estemos lo mejor posible y ayuudemos a conseguir los objetivos».

Sobre el objetivo del ascenso, se mostró ambicioso, aunque cauto ante la dificultad que entraña regresar a Primera División: «Sé que el club y la afición exige que esté en Primera, aunque seguro de que será una temporada muy difícil en Segunda División».