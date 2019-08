Mel ya tiene seis inscritos más, pero no podrá contar con Drolé ni Kirian

Así pues, Pepe Mel ya tiene a su disposición la siguiente lista de futbolistas disponibles: Josep, Valles, Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Jesús Fortes, Deivid, Aythami, Mantovani, Dani Castellano, De la Bella, Javi Castellano, Timor, Galarreta, Fabio, Josemi, Pedri, Srnic, Robaina, Rubén Castro y Pekhart. Por otra parte, Raúl, Mauricio Lemos, Maikel Mesa, Sergio Araujo y Cristian Cedrés no jugarán debido a sus lesiones.

La mala noticia para Pepe Mel es que no podrá alinear a Kirian, jugador que ha convencido al preparador amarillo durante esta pretemporada y que estaba cogiendo fuerzas en la sala de máquinas acompañando a Timor y a Ruiz de Galarreta. Además, tampoco podrá contar con Drolé. El extremo, única alta de la Unión Deportiva, tampoco puede ser inscrito para la batalla en el recinto de Siete Palmas. Cabe destacar que existe la posibilidad de que esta situación se alargue hasta después del enfrentamiento en La Rosaleda, que será en la segunda jornada liguera ante el Málaga (sábado 24, a las 20.00 horas).

Además, otro que podría estar en la lista de jugadores alineables es Boris Rapaic. El delantero croata, que se marcó un doblete ante el Lanzarote en la Ciudad Deportiva de Arrecife, está a la espera de recibir el transfer internacional. No obstante, en el club son ciegamente optimistas de cara a resolver esta situación antes de la fecha límite.

Una de cal y otra de arena para Pepe Mel. El técnico amarillo, que en la rueda de prensa posterior al encuentro en Lanzarote se mostró molesto con la situación actual del equipo, ya tiene a otros seis inscritos para el comienzo de la Liga (este domingo, a las 19.00 horas, ante el Huesca en el Gran Canaria). La buena noticia es que tiene ya a disposición a un total de 20 futbolistas por los que apostar en la batalla ante el combinado oscense. La mala, que no podrá alinear ni a Kirian ni a Drolé, único fichaje hasta el momento.

Problemas en el Huesca

La UD no es el único equipo con problemas en su plantilla. No obstante, los del Huesca, recién descendido a la categoría de plata del fútbol español, pasan por su retaguardia. Y es que Francisco, técnico del combinado oscense, tan solo tiene a su disposición a un defensa central para enfrentarse a Las Palmas. Jorge Pulido, de momento, no tiene acompañante en el eje de la zaga y el preparador azulgrana tendrá que utilizar a Kike Hermoso, futbolista fichado del Rayo Vallecano B para el Ejea, equipo filial del Huesca.

Arriba sí que sobran efectivos, pues se ha reforzado bien con el tinerfeño Cristo, Ivi López, Raba y Escriche, que vuelve de su cesión en Lugo, por lo que la Unión Deportiva tendrá que poner todos sus sentidos en defender su fuerte.