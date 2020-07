Mel: «Sin novedad sobre mi renovación»

Sin novedad alguna en lo concerniente a su renovación («todo está igual que hace un mes, no hay noticias nuevas»), otorgando al club la voz cantante en el asunto («la entidad debe marcar los tiempos, yo no voy a propiciar ni acelerar nada»), aunque confirmando que tiene hilo directo con Miguel Ángel Ramírez («hablo continuamente con el presidente), Pepe Mel insistió, en la previa del partido de este sábado frente al Mirandés en que su prioridad es centrarse en la competición más allá de su situación profesional, en la que no se marca plazos.

«Soy un privilegiado y voy a seguir trabajando. Será el club el que deba decidir si le interesa el técnico que tiene actualmente o quiere hacer cambios. Viene un encuentro que va a requerir el 100% de nuestra atención y eso es lo que me importa ahora», subrayó.

Mel admite que la UD afronta una jornada «muy importante» para tratar de certificar matemáticamente su permanencia: «Las matemáticas son caprichosas. Seguramente con los 50 puntos que tenemos va a valer, pero... Nos quedan tres partidos y lo que queremos es competir al máximo nivel por el escudo y por la historia. Tenemos que olvidarnos de la clasificación. La puntuación puede llevar a engaño y no queremos depender de los últimos partidos».

Del adversario subrayó que está haciendo «una buena temporada» y que se se sustenta en una base de «cinco o seis jugadores que tienen opciones de estar en Primera División», al tiempo que recomendó evitar los despistes cometidos en Oviedo porque «si se se regala algo, el contrario lo va a aprovechar».

«Espero que el equipo salga a toda la velocidad que requiere un partido de estos. Seguramente la hora a la que estamos jugando en casa no nos favorece, aunque también perjudica al rival. Quiero que se vea otra versión a la ofrecida ante el Oviedo», insistió.

En relación a las opciones ya imposibles de haber accedido a la promoción de ascenso, el preparador madrileño hizo una lectura realista y positiva: «Se nos pidió la permanencia y estamos a punto de conseguirla. Al final, la competición te pone en tu sitio y la posición que ocupas es la que mereces después de tantas jornadas».

En relación a la portería, ya sin Josep, que abandonó el club por exigencias del Leipzig alemán, con el que había firmado contrato hace meses, Pepe Mel no se mostró preocupado: «Quedan tres jornadas y tenemos a Valles, que está preparado, y a Álex, que es muy buen portero. En ese sentido, la seguridad es total».

Y sobre Tana, que sigue sin entrar en sus planes, repitió su tesis habitual y en la que antepone el mérit a otras cuestiones: «No soy tonto ni tiro piedras sobre mi tejado. Llevo a los 23 que mejor están porque al primero que echan de un equipo es al entrenador si todo va mal. No tengo problemas ni roces con Tana».