Mel renovará su acepta bajarse el sueldo

Es el asunto estrella en la actualidad de la UD, ya por encima, incluso, de la competición. Desde hace semanas se amontonan las preguntas acerca del futuro de Pepe Mel en el club, una vez vencido su contrato y pendiente todo de una renovación en la que, según se ha encargado él mismo de informar, no se han producido avances de ningún tipo. La ausencia de novedades le ha llevado a pronunciamientos un tanto pesimistas al respecto («a lo mejor es a mí al que no le interesa el proyecto que le ofrecen» o, el pasado sábado, tras ganar al Mirandés, «veo difícil que pueda seguir»), si bien, según ha podido saber CANARIAS7, en la entidad no se ha producido cambio alguno en las intenciones ya expuestas por Miguel Ángel Ramírez o Luis Helguera en relación al entrenador madrileño: presidente y director deportivo querían y quieren su continuidad y así se lo harán saber en cuanto termine el campeonato, la semana que viene y después del partido frente al Extremadura, a Bahía, la agencia de representación que lleva sus asuntos profesionales.

Eso sí, la propuesta que va a presentar la UD estará «en consonancia con la nueva realidad impuesta en el fútbol por la crisis del coronavirus», tal y como desvelan fuentes oficiales de la UD, y que reportan una previsión de disminución de ingresos «cercana al 50 %» de lo presupuestado meses atrás, lo que impone «recortes generalizados y una política de austeridad en todos los ámbitos». Con los vínculos laborales vigentes «serán inevitables las renegociaciones», advierten, mientras que con los nuevos que se van a suscribir «no habrá otra alternativa que adecuar los intereses personales a los medios institucionales». De esta manera, a Pepe Mel se le va a ofrecer seguir en el cargo pero bajo unos parámetros financieros más bajos de los que dispone en la actualidad.

En la UD insisten en que valoran la labor de Mel y desean que dé continuidad a su estancia, iniciada en marzo de 2019, cuando fichó para sustituir a Paco Herrera, si bien subrayan que «ahora quedará de su parte decidir si acepta o no las condiciones».

Será Luis Helguera, director deportivo, el encargado de elaborar la oferta, previo despacho con Ramírez, y que, en todo caso, no se dará a conocer con el calendario en curso. Desde la directiva privilegian ahora terminar la campaña «sin interferencia de ningún tipo y de la mejor manera posible», más con la permanencia ya garantizada, para, posteriormente, comenzar a abordar todo lo concerniente a la campaña 2020-21, en una agenda en la que Pepe Mel ocupa la cabecera, al considerarse de especial importancia estratégica definir qué técnico será el encargado de capitanear el proyecto.

Ahora bien, en la zona noble del Gran Canaria manejan los dos supuestos que se abren desde el momento en el que tenga que responder Mel. Si hace el esfuerzo de ajustar sus pretensiones y accede a seguir o, por el contrario, no está interesado en ejercer aquí con rebajas en sus emolumentos. Insisten desde Las Palmas que la prioridad para el cargo es el inquilino actual y que se hará «el mayor esfuerzo posible» para conservarlo en nómina aunque «no habrá mucho margen para variar y mejorar» lo que se le ponga sobre la mesa.

Tal y como adelantó este periódico en su edición del pasado 1 de julio, hay abiertas exploraciones en el mercado por si hubiese que buscar sustituto a Mel, aunque «en ningún caso», matizan las mismas fuentes, este sondeo haya implicado conversación alguna con los perfiles que pueden interesar. «Esperaremos por Mel y confiamos en que se quede con nosotros, pero no se puede descartar que decida rechazar lo que le damos. Estaría en su derecho», agregan.

Hay una corriente optimista en la UD que anticipa que Mel pondrá en valor, por encima del dinero, la estabilidad y las condiciones de trabajo que siempre le han brindado aquí. Claro que sus declaraciones pesimistas pueden interpretarse como un indicio. En menos de dos semanas se sabrá qué prevalece.