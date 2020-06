Mel no quiere que Deivid se entrene ahora con la plantilla

Semanas atrás, la UD comunicó, a través de una nota oficial, que Deivid, una vez su finalizada su estancia en el fútbol chipriota, donde defendió desde enero la camiseta del Salamina Famagusta, regresaba a la disciplina del club con el que tiene contrato hasta junio de 2021. Y hasta se difundió una foto del central en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en concreto en el gimnasio. Pero lo cierto es que, después de esa acogida, Deivid se ha visto obligado a llevar la rutina diaria por su cuenta, ya que Pepe Mel, argumentando que, además de no contar con él, tiene demasiados hombres a su cargo, y no quiere que se ejercite con el resto del grupo. La decisión del entrenador ha sido respetada por la dirigencia, aunque no todos la comparten en las formas, toda vez que a Deivid le asiste el derecho de no ser apartado del resto de sus compañeros. Con todo, el afectado no ha querido generar polémica alguna, pese a que preferiría estar en el vestuario y ayudar desde fuera, y ha acatado la postura de Mel. Para llegar en forma al inicio de la pretemporada, estudia comenzar a ejercitarse antes que el resto. Mientras, a ser testigo... en la distancia.