Mel: «No hay penalti, es ridículo»

Creo que hemos dejado de ganar el partido en la primera mitad, con todo lo que hicimos debimos habernos marchado con el marcador a favor. Con el 1-0 en la segunda, han llegado las ocasiones de ellos, pero en el cómputo global mi equipo ha hecho muchas cosas para puntuar».

Cuestionado por el penalti sancionado a Álvaro Lemos, su respuesta no pudo ser más concluyente: «Yo no tengo ninguna duda. No es. No lo es para todo aquel que ha jugado al fútbol. Es imposible quitar el brazo en esa pelota y en la imagen se ve que el jugador se está apartando. No le quiere dar a la pelota. No lo ha dado el VAR, lo ha dado el árbitro. Ha sido ridículo».

«En el área contraria no hemos estado bien y por eso nosvamos sin goles. ¿Falta de un delantero? Si al Girona le quitaran a Marc Gual o a Stuani durante siete jornadas... Cualquier equipo del mundo notaría esto y tiene problemas si pierde a sus delanteros, pero tenemos que seguir imaginando soluciones», añadió.

Respecto al debutante Jonathan Viera, apuntó: «Jonathan no daba para más y hemos esperado a los primeros minutos de la segunda parte. El viernes tenemos otro partido y a Viera hay que manejarlo bien. Las ocasiones del Girona fueron a raíz del 1-0 cuando nos fuimos arriba. Si hubiéramos hecho gol en la primera parte, los cambios hubieran sido diferentes. Aquí no hay resultados justos ni injustos, es el que es».

Sobre Pedri, aludió a la carga de partidos que ya arrastra, sumando sus recientes participaciones con la selección española sub-17, para justificar su relevo: «No juega por fuera, sino que se posiciona en la banda a la hora de defender pero con la pelota tiene libertad para hacer superioridad numérica en el centro. Para él, los jugadores asociativos son una ayuda. Para él es más cómodo jugar por dentro, pero se le ha notado la carga de minutos, viene de jugar muchos partidos últimamente».

Y otros dos nombres propios centraron su discurso en la comparecencia ante cámaras y micrófonos en la sala de prensa de Montilivi: Drolé y Narváez, junto a Viera, los refuerzos veraniegos y que siguen ganando peso en el equipo,

Sobre el africano, que ha sido utilizado mayoritariamente como revulsivo en las segundas partes, apuntó: ««Lo vamos a seguir utilizando, ya sea de inicio o de revulsivo. Tenemos una plantilla muy pareja, aquí no hay nadie que tenga que jugar sí o sí. Ha entrado en el momento justo y ha intervenido bien con peligro».

Del colombiano, especificó: «Ha venido hace poco y físicamente está mejor. Nos ayuda ante la carencia de remate. Puede jugar en todas las posiciones de ataque, sobre todo de enganche. Estamos jugando con delanteros falsos. Dentro de la bronca que tenemos por no puntuar hoy, tendremos que preparar el partido del viernes ante el Albacete siguiendo por esta senda porque veremos que hemos hecho un buen partido y que hemos sido un buen equipo».

El preparador madrileño se centra ahora en recuperar anímicamente al grupo para afrontar en plenitud el encuentro de la octava jornada frente al Albacete, con el único objetivo de lograr el segundo triunfo del campeonato y asomar la cabeza en la tabla, ahora que se ha vuelto a ocupar plaza de descenso a Segunda División B. En cuatro días todo debe cambiar.