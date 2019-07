Mel: «No estoy preocupado por los fichajes»

«Tenemos 30 jugadores y también a Mateo García que es posible que venga también al pasado que vamos. Es un número difícil para trabajar, para hacer las cosas con coherencia. El que tengamos una plantilla con 22 futbolistas da oportunidades a todos, sobre todo a la gente de la cantera», respondió. «Tenemos unas instalaciones que nos hace ser mejores. Hemos dado un salto de calidad, es nuestra casa con todas las comodidades y podemos exigirles a los futbolistas».

Mel dijo que la pretemporada va enfocada a saber competir y ganar. «Este equipo se ha acostumbrado a no ganar y eso es malo en el fútbol. El sábado tenemos el primer partido y lo tenemos que ganar. «En Marbella habrá partidos exigentes contra Cádiz, Granada, Almería y Betis. En Sevilla ya tendremos que tener la plantilla perfilada porque tenemos un comienzo de Liga exigente ante Huesca y Málaga, dos equipos que seguro van a estar arriba».

El entrenador amarillo reconoció que el club viene de años malos y el aficionado se cansa. “Si fuera aficionado me preocuparía ahora cero. Es club siempre fue canterano. El año que viene habrá mucha gente canaria y muy joven, con un chaval incluso de 16 años que puede debutar. Nosotros tenemos que enganchar a la gente. Pedri cada vez que entrena con profesionales lo hace mejor, pero debemos gestionar bien todo eso».

«Javi, Dani Castellano y Pekhart saben que lo tienen difícil el año que viene. No podemos ser 30, no lo permite la Federación. Hay que bajar del presupuesto un montón de dinero. Ninguno de los tres estará en Fuerteventura para jugar ante el Gran Tarajal», adelantó. En relación a la pregunta sobre David García, Mel contestó: «Hay seis centrales y no tengo futbolistas por banda, además la Liga nos obliga a reducir el presupuesto».