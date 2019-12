Mel fía la Copa al fondo de armario

Lo mejor que le puede pasar a la UD es seguir jugando, que fluya la competición, aunque lo que venga ahora sea la Copa. Cuatro victorias consecutivas para meterse de lleno en la lucha por el ascenso a Primera, muy presente la resaca feliz de lo ocurrido en Elche, tienen al equipo en un pico de rendimiento espléndido y que aconseja no parar. Y, en plena crecida, el calendario trae eliminatoria a partido único ante un rival de inferior categoría y en territorio enemigo. Buen reto el que aguarda en Castellón y que servirá, pese a las rotaciones, para seguir midiendo la mandíbula de un grupo que, ahora, se cree capaz de todo.

Pepe Mel, un hombre feliz, lo ha dejado claro («no tiramos la Copa»), aunque su pretensión es la de mover el camerino y dar carrete a algunos de los menos habituales en su pizarra. Porque, por mucho que exija máxima concentración en Castalia, el meollo del Rayo, el próximo sábado en el Gran Canaria, también tiene su sustancia. En definitiva, sin dividir esfuerzos, se abre la puerta a variaciones en los protagonistas, que no en la actitud.

Ojo con el rival, segundo clasificado en el grupo III de la Segunda División B y que en su casa no conoce la derrota en esta temporada. En realidad, perder ha perdido poco (dos veces en diecisiete presencias) y, favorecido por su cartel de no tener obligaciones en ese cruce, seguro que querrá pelear la sorpresa. Anda prevenida la UD porque no hay red más allá de hoy, lo que va a requerir músculo y tensión. Sobre el papel, la diferencia de calidad entre uno y otro otorga ventaja. Pero nada garantiza y mucho menos si hay exceso de confianza. Por eso Mel espera la versión guerrera y osada de los que esta noche tendrán protagonismo. El tiempo ha demostrado que hay justicia con los que se lo ganan y, por ahí, la Copa se llena de alicientes.

Para empezar, se espera a Josep bajo palos después de que haya perdido el sitio en favor de Valles. Ha pasado de ir citado con la selección sub-21 a calentar banquillo en la UD. Obvio intuir que le podrán los deseos de recuperar crédito. No son fáciles los relevos en la portería y Josep lo sabe. El camino más corto si quiere volver a la foto pasa por justificarse y en Castalia podrá dar señales de vida. En la retaguardia ensayó ayer con Fortes como lateral dereco y Dani Flaco en el carril zurdo, quedando el eje para Mauricio Lemos y Álex Suárez. De cumplirse el plan, al uruguayo le tocará comandar una zaga tierna en experiencia pero que, a ojos del entrenador, le da la fiabilidad que necesita para la ocasión. Cree en los chicos el jefe y también contempla un escudo por delante con Deivid como pivote defensivo, a quien ya probó en la azona ancha el pasado miércoles en el amistoso de Teror. Con lo previsor que es, seguro que ya tenía en mente Mel lo que viene ahora porque pocas puntadas da sin hilo. Deivid es más para pasar la escoba que para mirar el frente y en esa faceta tendrán que aplicarse Kirian y Maikel Mesa, probables cerebros con Srnic y Haro por las bandas y Juan Fernández arriba. De Haro hablan maravillas y, también tomando como referencia el simulacro de Teror, dejó señas de interior vertical y habilidoso. Ya se ha quedado a las puertas de debutar con los mayores y será en Castalia, donde buscará metros para exhibir zancada. En las especulaciones previas de quienes sí estarán y quienes no, si hay dos anticipos confirmados: Aythami no se vestirá y Viera sí. Jonathan apunta al banquillo, como un Araujo en fase de puesta a punto, y, en función de lo que ocurra, podría ingresar o no en la cancha. Si supone un lujo tenerlo en nómina, que figure entre los recambios ya es el no va más. En la víspera del partido se le vio sonriente en el hotel de concentración y en su habitual ensoñación. Está a la orden, que es lo que importa y más cuando se acerca la hora de la verdad en lo que atañe a su futuro.

Con capacidad para 15.000 espectadores, se espera poder cubrir, al menos, la mitad del aforo del recinto blanquinegro. Ambiente copero para dar realce a un enfrentamiento en el que el Castellón, agarrado a su condición de local, tratará de llevar a su conveniencia desde el entusiasmo. Claro que la UD no vino de turismo. Últimamente le ha dado por ganar y ganar y no piensa parar.