Mel: «Es el camino para hacer cosas importantes»

La Unión Deportiva Las Palmas festejó a lo grande sobre el terreno de juego y en el vestuario la primera victoria en un 2020 repleto de varapalos. Tardó en llegar, pero el combinado amarillo impuso su ley ante el Almería para ahuyentar los fantasmas y volver a creer.

El máximo responsable técnico del representativo, Pepe Mel, quien agitó el once inicial en busca de respuestas y para dar frescura ante un calendario tan exigente y apretado, manifestó ante los medios de comunicación que «tenemos una plantilla para usarla, ha quedado claro que tengo confianza en todos, incluso los que hoy -por ayer- no han jugado que lo harán más adelante, y creo que el equipo ha trabajado muy bien y me ha devuelto esa confianza que he depositado en ellos, gente como Álex Suárez, como Josemi cuando ha salido, el trabajo de Cristian ha sido brutal. Era importante para ellos reivindicarse y solo puedo felicitarles».

«Tengo plena confianza en Álex, se lo he demostrado poniéndolo en un partido importante y él me ha devuelto esa confianza multiplicado por diez porque lo ha hecho francamente fenomenal y Mauricio ha estado a un gran nivel también. Han estado serios, solventes y dándonos confianza, que es lo que necesita el equipo», agregó ante la actuación colosal del canterano.

Tras conseguir cuatro puntos de seis posibles, Mel señaló que «teníamos que ser un equipo más serio, disciplinado y acorde a lo que es la Segunda División, y, por lo menos, tener los puntos suficientes para que nos den tranquilidad. Creo que los jugadores están satisfechos con su trabajo porque han visto que, cuando se juntan, están unidos y no dejan espacios para quedar en inferioridad. No lo podíamos permitir y lo han entendido así».

«Este es el camino que realmente nos puede dar cosas importantes en Segunda. De momento, salir del agobio en el que nos estábamos metiendo. El sábado tenemos un partido muy importante para nosotros y espero que sigamos en este aspecto», argumentó.