Mel: «El Dépor se pone por delante con una mano que no existe»

"Ellos se ponen delante en una mano que no existe. El Dépor cambió la forma de jugar y fuimos a remolque. Son las dinámicas. Tenemos que recuperar la positiva que teníamos hace mes y medio. La mentalidad de los jugadores incide en la forma de hacer las cosas. Todo lo que pasa en A Coruña es positivo, todo el mundo cree y tenemos que recuperar eso", dijo.

En rueda de prensa, criticó que la pantalla del VAR no estuviera disponible en el partido de Riazor.

"Nos han avisado antes del partido que no había pantalla del VAR. Cosas que no entiendo. Cuesta un montón de pasta que se podía dedicar a otras cosas. Antes se pagaba a cuatro árbitros, ahora a siete. Hoy se rompe la pantalla del VAR. No ha sido nada, no ha habido mano, pero lo que cuenta es que mañana el Dépor tiene tres puntos y nosotros, cero", lamentó.

Mel abogó por "hacer los 50 puntos" que dan la permanencia "rápido" y del Deportivo dijo que que no le pediría ahora replantearse el objetivo del ascenso.

"No lo apremiaría más allá de salir de esa zona (de abajo), porque tiene todo el futuro por delante. Es un grande y tiene que estar e Primera, pero no necesariamente este año. Lo que está haciendo es increíble", señaló. EFE

1010152