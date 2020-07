Mel: «A lo mejor es a mí al que no le interesa el proyecto que le ofrecen»

Pepe Mel lanzó un aviso hoy, en relación a la renovación de su contrato como entrenador de la UD que no termina de llegar. Cuestionado al respecto, y tras admitir que no hay novedades («ni sé nada, ni me preocupa») e, incluso, dar a entender que asume que la elección podría ser diferente a la de su continuidad («el club elegirá al técnico que considere más idóneo»), Mel fue claro respecto a sus intenciones: «A lo mejor al que no le interesa el proyecto que le proponen es a mí. La conversación pendiente llegará cuando el club quiera, que lo mismo no quiere. Ya el año pasado renové justo antes de irme de vacaciones. Pero ahora mi intención es estar el día 21 de julio en mi casa y con mi familia. Lo que sé es que lo se me propuso, se está cumpliendo. A partir de ahí, habrá que ver lo que le interesa al club y la idea o forma de hacer las cosas».

Mel quiso privilegiar la competición en curso por encima de su futuro profesional («ponerse a pensar estas cosas es un error») y analizó con optimismo lo que le viene a la UD después de la primera derrota acontecida tras el reinicio liguero. En este sentido, considera que sus futbolistas «deben ganar» este domingo a la Ponferradina en el Gran Canaria porque en Segunda División, en estos momentos, «ni el Cádiz tiene nada seguro».

«Nos dolió perder en Huesca pero no consideramos que fuésemos inferiores. Incluso con diez jugadores tuvimos opciones de hacer gol. Y el que encajamos fue un cúmulo de errores. Había que despejar antes, hacer falta al que centra, o el que remata no estuviese solo. Hemos hablado de lo que ocurrió para que no se vuelva a repetir. Desde luego que contra la Ponferradina habrá que pelear en todos los sentidos», auguró.

Respecto a la dependencia de Rubén Castro en la faceta realizadora, quien ha anotado los tres tantos de la UD tras la vuelta del parón competitivo, insistió en que «el gol no se enseña, se compra con dinero», revelando que «es una merma» que un único protagonista aglutine toda esa responsabilidad.

En relación a Tana, con el que no ha contado en los últimos compromisos, Mel se expresó con rotundidad: «He hablado las suficientes veces con él para que sepa lo que debe hacer para participar. Estará enfadado. Pero así es el fútbol».