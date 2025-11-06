Máxima cautela con el regreso de Viera para evitar nuevos problemas físicos

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

Las ganas de volver a competir que tiene Jonathan Viera confrontan con la mesura y prudencia que hay en los servicios médicos de la UD, comprometidos a procurarle al capitán un regreso sin riesgos y que le permita, en adelante, tener regularidad y encadenar partidos, justo lo que necesita para que aflore su mejor versión. Viera lleva fuera de los terrenos de juego desde el pasado 5 de octubre, cuado disputó los que hasta ahora son sus últimos minutos (25) frente al Cádiz.

Salió en la segunda mitad y, pasados unos días, y en el transcurso de un entrenamiento, notó unas molestias que, tras las pruebas pertinentes, revelaron que eran debidas a una rotura fibrilar en el aductor derecho. Casi un mes después, está de vuelta porque ya hace trabajo con el grupo, pero la naturaleza de esa lesión, con la amenaza de recaída, así como los recurrentes problemas físicos que ha venido padeciendo, pues ya se perdió el tramo final de la pretemporada por una lumbalgia, invitan tomarse con máxima cautela su retorno.

Ampliar

La vena competitiva de Jonathan, de sobra conocida, le hace acortar plazos y, con 36 años, mostrar una actitud intachable y que reta achaques propios de su edad. Ahora bien, la temporada transcurre por noviembre y es deseo compartido que su disponibilidad sea duradera y con ciertas garantías que le permitan sostenerse en el calendario. De doce jornadas disputadas, se ha perdido cinco. Demasiadas en sus cuentas. Y mientras estuvo a la orden de Luis García, siempre disfrutó de participación en los partidos, aunque sin completar ninguno, lo que acredita la importancia que tiene en este proyecto.

Dudas razonables

El entrenador comparte el criterio de evitar precipitaciones y, con vistas al partido de este domingo frente al Racing no comprometerá al futbolista. Ante la menor duda, mantendrá a Jonathan fuera de sus planes si lo que conviene es aguardar otra semana. La plantilla dispone de jugadores y recursos para solventar una ausencia ilustre que se ha venido normalizando, aunque se trabaje en su consolidación.