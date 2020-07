Más emoción de la esperada con tres jornadas por delante

Tres partidos por delante, nueve puntos en juego, y la UD todavía no ha cerrado de manera matemática su continuidad en la categoría. Así lo advirtió Pepe Mel tras la derrota en Oviedo, pese a que las 50 unidades que figuran en el casillero dejan la cuestión más que avanzada. Hará falta sumar algún triunfo más, en cálculos internos, para evitar cualquier carambola que comprometa la plaza en Segunda. Con este panorama, el partido de mañana frente al Mirandés cobra una importancia inesperada, toda vez que, reducida al mínima la opción de entrar en el sexteto de cabeza, la atención se centra en no dilatar más un objetivo que, en la zona noble del Gran Canaria, esperaban tener zanjado ya, lo que genera un desconcierto moderado y que, en opinión de algunos dirigentes, explica que se haya enquistado la anunciada renovación del técnico, que no termina de plasmarse en una firma más allá de varias declaraciones de intenciones. Es más, la unanimidad que hace meses suscitaba la continuidad del preparador madrileño ya no es tal, como ya admiten de manera poco disimulada las partes.

Pese a que impera el optimismo, hay cierto respeto a tener que afrontar la posterior visita al Rayo sin margen de error, supuesto que se daría en el caso de no vencer al Mirandés. Porque, aunque quedaría pendiente una bala en la última jornada ante un Extremadura ya hundido, nadie se quiere poner en este escenario. Lo mejor para erradicar debates y vértigos es tramitar con éxito lo que viene y no dejar deberes pendientes.

Ahí se ha conjurado la plantilla, en bajar de una vez la persiana a las incertidumbres abiertas, más de las deseadas por todos, y que, por si fuera poco, se consideran injustas a los méritos. También a cuenta de un VAR que, sin ir más lejos, el miércoles remó en contra de los intereses propios y tiene ahora a la UD como la tiene.