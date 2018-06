Márquez: «Espero que este descenso nos sirva para volver con más fuerza»

— Claro. Lo he pasado muy mal y la impotencia ha sido enorme. No hace mucho yo estaba ahí abajo luchando por esta camiseta. De hecho, hubiese dado lo que fuera por haber podido estar en el campo para echar una mano. Pasaban las semanas, no llegaban los resultados y la tristeza iba en aumento. Ya cuando bajamos, pues sobraba cualquier palabra.

«Con Manolo Jiménez el equipo será aspirante a todo»

— Sería el mejor fichaje. Por la experiencia que he vivido aquí, la afición ha estado siempre al lado del equipo. En los buenos momentos es fácil animar. Pero en los malos, cuando estuvimos en Segunda B, también teníamos a la gente de nuestro lado. Meter a 35.000 personas en un estadio en Segunda B no lo hace nadie. Se necesita de la grada. Es lógico que haya mosqueo con lo que ha pasado, pero ahora se abre una página nueva. Esto es fútbol, hay que mirar al frente. Lo bueno es que la UD va a ganar partidos, se va a dar una gran imagen y eso enganchará a todos. Confío en que suceda así aunque, repito, la Segunda División es una categoría muy traicionera y en la que hay que ponerse el mono de trabajo desde el primer momento.

«La afición es muy necesaria para el equipo»

— Por lo que dice, los que esperan que se suba en agosto están muy equivocados...

— No se puede examinar cada partido. Hay que ir poco a poco porque el calendario es muy largo y la competencia, enorme. Hay que tener en cuenta un dato que es muy revelador de lo que ocurre en Segunda: en la última jornada del calendario regular de la temporada pasada, únicamente dos equipos no se jugaban nada. El resto, o por arriba o por abajo, tenía objetivos pendientes. Y la UD no va a ser el único gran candidato a subir. Hay varios proyectos con las mismas ambiciones que las de la UD. No vamos a ser los únicos que quieren estar arriba.

— ¿Es optimista Marcos Márquez? ¿Apuesta por una UD fuerte, a la altura de las expectativas y del escudo?

— No tengo dudas. Por historia, por afición, por prestigio, tiene que estar siempre compitiendo con los mejores. Pienso que este descenso puede ser hasta positivo que pase para que, cuando volvamos a Primera, que vamos a volver, ya puedas posicionarte bien y afianzar la plaza entre los mejores de España, con más fuerza. Vamos a tomarnos esta experiencia de la mejor manera posible. Que nos sirva para aprender, para crecer aunque tengamos que estar ahora en Segunda.

— Forma parte del organigrama técnico de la entidad como miembro del equipo de ojeadores. Antes ayudaba metiendo goles y ahora lo sigue haciendo pero desde otras funciones...

— Siempre he dicho que todo lo que sea poder ayudar al club, por mí encantado. Lo que hago es ver mucho fútbol todos los fines de semana. Jugadores, equipos, hacer informes... Es una nueva faceta que asumo muy ilusionado y agradecido por la confianza que ha puesto en mí el club y la encaro con responsabilidad e implicación. Estoy a disposición de todo lo que se requiera de mí y supone un orgullo hacerlo para un club como la UD que lo supone todo para mí.