¿Cuándo marcará Jesé un gol?

Cero goles en 96 minutos repartidos en siete partidos. Así luce la tarjeta de presentación de Jesé Rodríguez ya entrados en diciembre con la UD 2025-26. Ni por producción ni por protagonismo está en los parámetros deseados el ariete, lastrado por algunos problemas físicos y la última lesión, una rotura muscular en el isquio de su pierna derecha. Todavía no ha sido titular y en alguna ocasión, estando en la convocatoria, se quedó sin jugar.

¿Cuándo marcará Jesé? El murmullo es inevitable en la afición, que esperaba mucho más de un jugador cuyo fichaje despertó controversias el pasado verano, tras ser inicialmente descartado, y camina muy por detrás de varios de sus compañeros. En sus participaciones, siempre en las segundas partes, se le ha visto con un punto de precipitación y alboroto que ha jugado en su contra. Sus ganas de agradar y de mostrarse han sido, de momento, contraproducentes y en las ocasiones en las que se buscó con él un revulsivo atacante en partidos atascados (Burgos, Almería o, en última instancia, Castellón) no hubo resultado.

En el club consideran que ahora que está encadenando jornadas con presencia en el campo, totaliza cuatro seguidas entrando, en mayor o menos medida, en los planes de Luis García, podrá empezar a darse una versión más afinada del futbolista, obligado a ser diferencial y con la presión, asumida, de justificarse en el césped. Desde el vestuario filtran su impecable entrega y proceder en los entrenamientos así como accesibilidad y talante cercano con todos, a diferencia de épocas pasadas. Además, pese a su rol secundario, nunca hubo malas caras ni gestos torcidos.

Esa actitud constructiva y colaboradora, centrado en sumar y aportar («lo importante es jugar, me da igual la posición, quiero ayudar en todo, aunque para lo que vengo es para rendir a nivel deportivo», dijo en su presentación julio, desvelando, también, que venía «con la madurez de un hombre y la ilusión de un canterano»), está haciendo más llevadera esta transición personal, con una suplencia que no se sacude y en la que le toca convivir sabiendo que, a corto plazo, no va a variar.

Luis García quiere más de Jesé y, al tiempo, también muestra comprensión con su puesta a punto, sin querer precipitar los tiempos y sensible, igualmente, a sus peculiaridades, ya en la fase crepuscular de su carrera y con una tercera etapa en la que todo lo que no sea el ascenso a Primera desencajaría sus planes. Eso sí, como delantero que fue, el entrenador es consciente de que cuanto antes abra el grifo de los goles, mucho mejor.