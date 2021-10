«Marcar y ganar en el Heliodoro es algo que te queda para toda la vida»

Hablar de las últimas alegrías en el Rodríguez López remite a comienzos de siglo, con los triunfos en la campaña 1999-2000 (1-2) y 2001-02 (1-3), y con un protagonista invariable: Luis García Tevenet. El delantero sevillano anotó en las dos ocasiones y fue protagonista mayúsculo en aquellas recordadas noches en el Heliodoro, como bien detalla pese a que ya han pasado dos décadas. «Celebrar un gol y ganar en ese estadio lleno, con la esquinita arriba de camisetas amarillas, es algo que queda para toda la vida, imposible de que se borre de tu mente. Un momento demasiado especial. Y tuve la suerte no de vivirlo una vez. Fueron dos», asegura con emoción.

- Mala señal que se tenga que hablar Tevenet a propósito del último triunfo de la UD en el Heliodoro...

- Estoy deseando que vuelvan a ganar allí para que dejen de llamarme... (Ríe) Es broma. Siempre estoy encantado de retroceder a una etapa de tanta felicidad en mi carrera. He tenido mucha experiencia en derbis, tanto en Sevilla-Betis como en UD-Tenerife, y los canarios no tienen nada que envidiar a los andaluces. Para la afición ganar un derbi es como ganar un título. Y en la UD coincidí en un ciclo fantástico en el que los derbis se nos dieron muy bien.

- Por partes: en la temporada del ascenso a Primera, la 1999-2000, la UD gana los dos clásicos, tanto en el Insular como en el Heliodoro, y usted marca en ambos encuentros y desde el punto de penalti.

- Así fue. En el Insular se inauguró la temporada y fue el primer encuentro que se daba por la Televisión Canaria. Venía de lanzar los penaltis de una manera en el Atlético B, cruzando el balón, y decidí cambiar la dinámica. Estaba Navarro Montoya de portero en el Tenerife. En el Insular lo hice de una manera y, en el Heliodoro, con un giro de tobillo en el último instante, varié. No quería que el portero pudiese adivinar la intención. Me salió bien. Marqué en las dos ocasiones y ganamos.

-Y luego repite en aquella noche del apagón del 1-3 y con el penalti de Nacho González que se lo hicieron a usted precisamente. Marca el primero y fuerza el tercero...

-No se pudo pedir más aquel día. La lástima es que aquella campaña no acabó bien, pues descendimos a Segunda y yo, como otros muchos, terminé yéndome del club. Había regresado de estar cedido en el Sevilla, tras el ascenso a Primera con Kresic, y ya con Fernando Vázquez en el banquillo, pudimos repetir victoria en el campo del Tenerife. Hice el 0-1 con un buen lanzamiento y, ya cuando íbamos ganando 1-2, fuerzo un penalti. Protejo el balón y Lussenhoff me derriba. Nacho era el especialista y lo lanzó de maravilla. Fue espectacular.

- ¿Cómo encajó la responsabilidad de los penaltis en momentos de máxima trascendencia?

- En el Insular sirvió para adelantarnos en el marcador, pero en el Heliodoro íbamos perdiendo, y era el empate. Sabes que no puedes fallar, que hay una isla detrás empujando. Tratas de concentrarte, de no pensar en otra cosa que en marcar. Cuando ves que entra el balón... Ese momento lo compensa todo.

-¿Son las mejores celebraciones las de los derbis?

-Indudablemente. El contexto de los partidos, la semana previa, la gente parándote por la calle, la rivalidad que se siente con los compañeros... Todo es especial y tener el privilegio de ser protagonista en esos partidos, de marcar y de ganar, te llena de felicidad.

-¿Sigue a la distancia los derbis canarios pese a que ha transcurrido tanto tiempo desde sus tiempos aquí?

-Por supuesto. Sé lo que se siente y, aunque ahora, con la pandemia, todo será diferente, sin gente en la grada, los jugadores saben que mucha gente estará pendiente de ellos y que deben darlo todo. Como ha pasado en los anteriores derbis, estaré muy atento, pegado a la televisión. Y deseando celebrar un triunfo de la UD.

-¿Optimista?

-En estos partidos no hay favoritos, cualquier detalle es decisivo. Yo confío en la UD. No veo muchas diferencias entre un equipo y otro. Espero que puedan hacer un buen partido y, lo más importante, que ganen.