Manual de líder en la UD: creencia en el técnico, gestión tranquila y hambre

Sostener al equipo arriba requiere victorias y, también, un blindaje al vértigo que se consigue con un plan interno para asumir toda la presión

Gesto de camaradería de Amatucci y Pejiño en el último partido de la UD, saldado con triunfo frente al Albacete.

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:38

Que la UD se mantenga entre los mejores de la categoría y sostenga la candidatura al ascenso hasta el final depende tanto de los méritos competitivos, ganar mayormente, como de la gestión interna, una labor silenciosa pero que se está cuidando al detalle en Barranco Seco. La euforia, la presión, el exceso de confianza, la ansiedad, el vértigo...

Abundan los ejemplos de equipos que se desplomaron de manera morrocotuda tras disponer de ventajas importantes y cuando todos los indicios le aupaban sin debates. Y aquí no quieren que suceda nada similar con la adopción de una serie de medidas basadas en la experiencia. «Queda muchísimo», repite Luis García, quien hasta hace poco también admitía que ni miraba la tabla clasificatoria, ejemplificando a la perfección lo que persigue en sus jugadores.

Lejos de abandonarse en el elogio, que motivos abundan para detenerse en los aspectos positivos, desde el cuerpo técnico se privilegia el equilibrio interno y el nervio competitivo. Esto es, digerir las críticas positivas que llevan aparejada esta trayectoria desde la normalidad y como motor motivacional para seguir, entendiendo que se está en un tránsito hacia un objetivo.

Ampliar Barcia, un fijo en la retaguardia.

Y, sabiendo en la UD que son uno de los enemigos a batir, asumir con naturalidad ese rol y afrontar cada partido sin reservas. Se dice pronto, pero el desafío que se ha propuesto Luis García es metabolizar esa pretensión en intensidad y rendimiento. De momento, funciona, a la luz de los números acumulados y que tienen a la UD en la cima de la clasificación de Segunda.

Veteranos que suman

Vivir en las alturas conlleva una serie de peajes inevitables y que aumentan la lupa sobre los jugadores. Y no todos son Jonathan Viera, Jesé, Sandro, Kirian o Álex Suárez, tipos ya experimentados, de piel dura y blindados a influencias negativas. Ninguno de los mencionados se ha hecho sitio en los planes del técnico, incluso Sandro todavía no ha podido debutar, pero todos reman, suman y enriquecen, dejando los egos a un lado en beneficio del grupo. He ahí otro de los bastiones de este grupo: la convivencia. El papel de los veteranos resulta de valor crucial para mantener ese equilibrio fundamental y que haga de contrapeso con compañeros de menor recorrido profesional. Otro factor más que apuntala esta UD sin conflictos por tener más o menos minutos.

Ampliar Viti, en una acción ofensiva.

La sintonía que ha establecido el cuerpo técnico con los futbolistas explica esta conjunción de fuerzas.

A base de credibilidad, de hacer lo que dice y tener un marcado sentido de la justicia, todos, jueguen más o menos, creen en Luis García, cuestión fundamental cuando se venía de un ciclo con dos entrenadores, Luis Carrión y Diego Marínez, que despertaron lo contrario.