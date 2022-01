La UD mantiene la hoja de ruta en el mercado invernal: tras Hernani, un pivote y alguna baja

Hernani para el frente ofensivo, gestión que no termina de cristalizar con el fin de ocupar la vacante dejada por Sergio Ruiz y una o dos salidas también en proceso y que todavía no se han concretado. Eso es lo que depara, de momento, el mercado invernal para la UD. «Ni mucho ni poco. Lo que tiene que ser», dicen desde la cúpula del club, donde se sigue trabajando en todo lo referente a la confección definitiva de la plantilla que va a afrontar el tramo final de la temporada y con el foco puesto en pelear el ascenso a Primera División. No hay prisas porque hasta final de mes se pueden realizar movimientos en las dos direcciones y hay confianza plena en que la configuración que se pretende de febrero en adelante.

La incidencia de la covid-19, con una normativa en la que un brote puede costar puntos, invita a pensar en un plantel amplio como el que se tiene ahora por lo que se descarta que el número se bajas exceda a las altas. El riesgo de quedar desprotegidos por un contagio masivo, algo que ya ha afectado a varios equipos con consecuencias clasificatorias, está más que presente en el plan que Luis Helguera está consensuando con Pepe Mel y bajo la jurisdicción del presidente, Miguel Ángel Ramírez, atento y siempre sensible a lo que demanda el proyecto.

Ramírez reconoció, días atrás, que ya se ha hablado con jugadores candidatos a hacer sitio, ya que tanto Alberto Moleiro como Sergi Cardona tendrán ficha profesional. Hernani, en este sentido, entra por Sergio Ruiz. Y para liberar fichas, porque ha de llegar un mediocentro puro según los objetivos explícitos, debe producirse lo que es inevitable. Hay candidatos marcados por las estadísticas: Alex Suárez, Saúl Coco, Unai Veiga, Maikel Mesa o Rafa Mujica han pasado de puntillas hasta el momento. El vasco y el tinerfeño encabezan la lista de posibles descartes. Mesa no quiere irse y tiene contrato hasta junio de 2023, después de haber ampliado su vínculo una temporada más de las suscritas originalmente a su llegada en 2018 por aceptar una rebaja salarial. Ya fue cedido al Albacete en los primeros seis meses de 2020 y, aunque la entidad no vería con malos ojos otro préstamo, el jugador insiste en no moverse.Veiga, fichado el pasado verano, firmó hasta 2024. Otro problema porque no tiene ofertas y, en todo caso, tendría que reciclarse en Segunda B para no perder toda la temporada.

En paralelo a las bajas se trabaja en traer a ese mediocentro que terminaría de completar el puzle. Es la posición en la que el entrenador ha pedido un esfuerzo. La opción del internacional brasileño Fernando Lucas Martins estuvo sobre la mesa pero escapa de la economía de la UD, que peina descartes de equipos de Primera y que pudieran llegar a préstamo, aunque no se renuncia a la pasarela del fútbol extranjero. Pese a que Mfulu está de vuelta y Fabio ha dado un paso al frente, con Loiodice entre algodones, Mel quiere más madera en la sala de máquinas y pide un 6 clásico, pues no ve reciclable a Kirian en esa función (lo prefiere más arriba, acostado en banda o de enganche).

Y en eso está Helguera, con tres semanas por delante para cumplir con la tarea de responder al encargo principal de Mel. Hernani se entendió como una oportunidad que no se podía dejar pasar y por eso se le ató en corto y de inmediato. Pero lo del centrocampista está pendiente desde hace largo tiempo y se ha antepuesto en la agenda. Para nada se cierran las puertas a una incorporación extra «que pueda mejorar lo que hay y se ajuste a los dineros disponibles», insisten en la UD, pero lo primero es lo primero.