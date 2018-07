Maikel Mesa forzará para fichar por la UD

Tonono y Otero avalan su fichaje

Mesa, en línea directa con Tonono y al que avala Toni Otero, afronta estos días como «un ahora o nunca», pues considera que es el momento de desbloquear un inmovilismo que le perjudica. Sabe que la UD también rastrea el mercado en la búsqueda de jugadores de su corte. Y el tiempo puede ir en su contra.

El Nástic le ha comunicado que no le retendrán en contra de su voluntad, pero exigirá una indemnización que ronda los 500.000 euros, una cifra que en la UD estiman muy alta. Pese a que la entidad no ha tenido inconveniente en afrontar pagos por fichajes, como hizo recientemente en los casos de Fidel, captado del Almería, o de Lemos, llegado del Celta, tampoco quiere Miguel Ángel Ramírez que esto se tome como una norma. Maikel opina que la toca a Las Palmas mover ficha y pujar por él. Y viendo la disposición de su club, ve visos de éxito en posibles negociaciones que se puedan entablar. Pero lo cierto es que esos movimientos de aproximación con el Nástic no se han producido, lo que está dilatando los plazos más de lo que las partes preveían.