Lukovic vino para esto a la UD: el ascenso como desafío innegociable

Señalado por todos a cuenta de su golazo en El Alcoraz, providencial para evitar la caída de la UD ante el Huesca y un prodigio en proceso de elaboración y definición, Milos Lukovic considera, con una madurez impropia de sus 19 años, que, más allá de los elogios, lo que está haciendo es cumplir con su obligación. Porque cuando aceptó el desafío de unirse al proyecto, avalado por sus números en Serbia, donde fue máximo goleador dos temporadas consecutivas, primero en Segunda División y luego en la máxima categoría, asumió que lo que se esperaba de él es, precisamente, lo que está haciendo.

Lleva tres goles, todos con remate de derecha, y quiere multiplicar esta cuenta hasta colocar al equipo en Primera División y culminar la misión que le trajo a Gran Canaria.

Protagonista desde que aterrizó a mediados de agosto a las órdenes de Luis García, ya en su debut, el 1-3 en Córdoba, dejó su tarjeta de presentación abriendo la cuenta a los veinte minutos. Un balón filtrado a Manu Fuster, que dejó botar, y que mandó a la red con un toque preciso de empeine, ya le dio una visibilidad que no ha perdido. Indiscutible en el once, le tocó, luego, atravesar un ciclo de ciertas turbulencias, con cinco actuaciones sin ver puerta y su controvertida expulsión frente al Almería que le costó dos partidos de sanción.

Lejos de venirse abajo por esa transición negativa, el ariete balcánico aprovechó el parón forzado para completar un ciclo individual de puesta a punto cuyos resultados le elevan: reapareció frente al Éibar con otra diana, marcando también de primeras a servicio de Marvin y en posición de delantero centro, y en Huesca hizo lo que hizo.

Ahí destapó su catálogo con una finalización que no se le había visto. Recogió en la frontal del área, escorado a la izquierda, una descarga de Ale García y, pese a poder optar por un centro, con hasta cinco compañeros como potenciales receptores en zona próxima al marco local, tuvo clara la secuencia: control orientado con la izquierda para burlar la oposición del defensa y ganar ángulo y, sobre la marcha, rosca al palo largo. De un balón intrascendente, golazo. Tan sencillo, tan magistral. De ahí, a la banda donde estaban los suplentes calentando y celebración con su simulado lanzamiento de flecha.

Apuesta personal de Branko Milovanovic cuando Luis García demandó más refuerzos para el ataque después de las llegadas de Viera, Jesé, Recoba o el inédito Adam Arvelo, desde el Racing de Estrasburgo no cedieron con opción de compra en el préstamo contemplado hasta junio de 2026.

Precedente con Fábio Silva

En la UD entienden que, como ya ocurrió recientemente con el portugués Fábio Silva, tocará exprimirlo en sus meses de paso por aquí ante la imposibilidad de plantearse su compra, si bien un ascenso a Primera podría cambiar este planteamiento.

Por lo pronto, el escenario del equipo y del propio futbolista pasa por mantener la simbiosis actual y que ha permitido, por el perfecto encaje que está teniendo en el proyecto, que Lukovic sea diferencial y sus apariciones e influencia computen en puntos, que es de lo que se trata.

Su carácter accesible y una concepción vital que gira en torno al fútbol, con hábitos enfocados a maximizar su rendimiento. teniendo como espejo a un obseso del sacrificio y la vida espartana como Cristiano Ronaldo, reman en esa dirección. Inconformismo en vena para coronar un camino que, de momento, cubre a buen ritmo.