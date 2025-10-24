Lukovic es de oro

Un golazo del ariete balcánico rescata a la UD en Huesca y permite sumar un punto (1-1) que iguala en lo más alto de la tabla al Racing

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 21:30 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

Un derechazo inapelable de Lukovic, gol de crack total desde la frontal, le evitó a la UD disgustos en Huesca, donde no rindió como esperaba pero, gracias a su delantero mayúsculo, sumó para igualar en lo alto de la tabla de LaLiga Hypermotion al Racing de Santander con 19 puntos. En un día huérfano de inspiración y con ratos discretos, Lukovic se encargó de solucionar el lío y mantener en pie a todos.

La entrada de Kirian en el once no le dio verticalidad al equipo, que fue más amplio que profundo en su puesta en escena, tolerando, además, varias acometidas del Huesca, voluntarioso por encima de cualquier otro recurso. Y así se manejó el partido durante amplio rato, con el anfitrión cómodo en su ida y vuelta mientras que la UD no terminaba de romper líneas y vivía entre indecisiones.

Sin noticias de Lukovic, Ale García o Fuster, difuso Iván Gil y muy hundidos Kirian y Amatucci, lo más potable que se vio en El Alcoraz se circunscribió a los dominios de Horkas. Un testarazo de Kortajarena que no pilló portería por un pelo, un chutazo desde la frontal de Enol que se fue muy alto y Ángel desperdiciando una internada por la izquierda evidenciaron los problemas atrás del equipo.

El academicismo local, mucho orden y achique adelantado, se impuso en el trazo general y, salvando algunos chispazos aislados, como una acción individual de Gil en el área visitante, una intentona de Lukovic en un centro que cogió dirección o una pelota de Clemente, tras saque de esquina, que no enganchó Ale García, poco más se supo.

Palo antes del descanso

Cuando el encuentro se iba al descanso sin novedad, en un saque de banda que acabó en una rosca al área, Enol se elevó para rematar a la red y poner por delante al que más interés le había puesto al asunto. Una sacudida inesperada y cuando más duele que obligaba a incrementar la velocidad y, por qué no decirlo, cambiar, también, la actitud.

Algo tuvo que decir alto y claro Luis García en el intermedio porque la UD hizo más en los primeros cinco minutos de la reanudación que en todos los anteriores. Kirian desde lejos muy cruzado, presión alta para un robo que Iván Gil no pudo maximizar con un derechazo alto y, a renglón seguido, Ale García frenado cuando iba a armar un remate cercano. Sí, había sonado definitivamente el despertador. Había tiempo, sobraban las ganas y abundaban los recursos para enderezar la noche. La entrada de Loiodice por Kirian, al que todavía le falta, ayudó a fijar todo el juego en el campo contrario para iniciar el asedio. El efecto intimidatorio redujo al Huesca, ya metido atrás a la espera de alguna aventura a la contra.

Corrió el reloj, quizás demasiado, y esa acción arriba seguía haciéndose esperar. Demasiado pase fácil sin comprometer al oponente. Mata y Viti fueron los recursos, entonces, en el afán por agitar el pleito, muy lejos de lo que quería Las Palmas ya con las alarmas activadas.

Y entonces, Lukovic

Hasta entonces incómodo, perdido en la espesura, Lukovic tenía algo que decir y eligió un golpeo majestuoso desde la frontal, con empeine interior al ángulo imposible para el portero, para poner el 1-1 en el minuto 78. Enorme el gol del balcánico, con clarividencia y arrestos para clavarla desde lejos con maestría y cuando peor pintaba todo. De la nada, obra de arte de Lukovic.

En el deseo de ir a por el 1-2 pudo llegar el 2-1, Arribas ante Horkas con todo a favor, aunque los guantes del portero se hicieron gigantes evitando lo peor. No hubiese sido justo tampoco en este ejercicio de supervivencia saldado con buen balance. Porque en Segunda ya se sabe que no perder cuando no se puede ganar explica, en junio, muchos ascensos.

Ficha técnica:

1 - SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Hugo Pérez, Pulido, Ro; Alvárez (Sielva, m. 72), Kortajarena; Portillo (Rico, m. 64), Angel Pérez (Arribas, m. 65) Luna (Ojeda, m. 55), y Enol (Enrich, m. 72).

1 - UD Las Palmas: Horkas; Marvin (Viti, m. 71), Alex Suárez, Barcia, Clemente; Manu Fuster (Mata, m. 71), Amatucci, (González, m. 89), Kirian (Loiodice, m. 55), Alex García (Pejiño, m. 89); Lukjovic e Ivan Gil.

Goles: 1-0, m. 45, Enol; 1-1, m. 79, Lukovic.

Arbitro: L. Bestard. Comité Balear. Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Luna, Portillo y Ojeda; y por parte de La UD Las Palmas a Ivan Gil.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la liga Hypermotion disputado en el estadio del Alcoraz entre la SD Huesca y la UD Las Palmas ante 6.044 espectadores