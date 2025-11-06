Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Milos Lukovic durante una rueda de prensa.
Milos Lukovic durante una rueda de prensa. Cober

Lukovic: «Tengo un número de goles para esta temporada pero me lo guardo para mí»

El delantero de la UD quiere seguir mejorando sus prestaciones

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palms de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:16

Comenta

Protagonista feliz de la UD por su rendimiento y goles, el delantero Milos Lukovic tomó este jueves la palabra, en comparecencia pública en Barranco Seco, para decir que se ha fijado un número de goles para esta campaña aunque se lo guarda para él.

«Quiero seguir mejorando en este aspecto y por supuesto que quiero marcar más de los que llevo», expuso el autor de hasta ahora tres goles en esta campaña.

«Me siento muy bien aquí desde que llegué a la UD tanto con el grupo como con la afición», se congratuló el jugador, que se expresó en inglés y con ayuda de un traductor.

Sobre el encuentro del próximo domingo ante el Racing de Santander en el Gran Canaria, Lukovic afirmó: «Será un buen partido y vamos a hacer todo para acercarnos a la primera posición».

«Será muy importante no encajar goles frente al Racing para poder ganar y seguir en el objetivo de buscar el ascenso», abundó.

Cuestionado por las decisiones arbitrales de las que ha sido objeto, con una sanción federativa ya cumplida y una expulsión anulada la pasada jornada, evitó polémicas: «No quiero comentar nada de los arbitrajes y me centro en jugar al fútbol. Estoy trabajando para mejorar en ese aspecto para los próximos encuentros».

A nivel personal, desveló: «Desde que llegué he aprendido un poco de español. ¿Mis celebraciones? Me inspiro en Fabio Silva que estuvo mucho aquí y me gustaba su manera de jugar»..

Noticias relacionadas

La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club

La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club

Horario y dónde ver en televisión el UD Las Palmas-Racing de Santander

Horario y dónde ver en televisión el UD Las Palmas-Racing de Santander

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  8. 8 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  9. 9 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  10. 10 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lukovic: «Tengo un número de goles para esta temporada pero me lo guardo para mí»