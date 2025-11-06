Lukovic: «Tengo un número de goles para esta temporada pero me lo guardo para mí» El delantero de la UD quiere seguir mejorando sus prestaciones

Ignacio Sánchez Acedo Las Palms de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:16 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Protagonista feliz de la UD por su rendimiento y goles, el delantero Milos Lukovic tomó este jueves la palabra, en comparecencia pública en Barranco Seco, para decir que se ha fijado un número de goles para esta campaña aunque se lo guarda para él.

«Quiero seguir mejorando en este aspecto y por supuesto que quiero marcar más de los que llevo», expuso el autor de hasta ahora tres goles en esta campaña.

«Me siento muy bien aquí desde que llegué a la UD tanto con el grupo como con la afición», se congratuló el jugador, que se expresó en inglés y con ayuda de un traductor.

Sobre el encuentro del próximo domingo ante el Racing de Santander en el Gran Canaria, Lukovic afirmó: «Será un buen partido y vamos a hacer todo para acercarnos a la primera posición».

«Será muy importante no encajar goles frente al Racing para poder ganar y seguir en el objetivo de buscar el ascenso», abundó.

Cuestionado por las decisiones arbitrales de las que ha sido objeto, con una sanción federativa ya cumplida y una expulsión anulada la pasada jornada, evitó polémicas: «No quiero comentar nada de los arbitrajes y me centro en jugar al fútbol. Estoy trabajando para mejorar en ese aspecto para los próximos encuentros».

A nivel personal, desveló: «Desde que llegué he aprendido un poco de español. ¿Mis celebraciones? Me inspiro en Fabio Silva que estuvo mucho aquí y me gustaba su manera de jugar»..