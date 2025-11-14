Luis García saca pecho tras asaltar Pucela: «Estoy orgulloso de mis jugadores; los partidos van a toda leche» El técnico de la UD Las Palmas valora el valioso triunfo logrado en un campo de enjundia y ante uno de los rivales que más «empuja» de toda la categoría de plata

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:31

Máxima satisfacción por el trabajo bien hecho y «orgullo» por el esfuerzo realizado. Luis García Fernández, técnico de la UD Las Palmas, era todo felicidad tras asaltar Pucela ante un Valladolid que «empuja mucho» y que es uno de los equipos «más intensos» de la Segunda División. El preparador amarillo, que ha logrado que su equipo siga invicto lejos de casa y que gobierne ahora mismo la tabla clasificatoria, a expensas de lo que haga el Racing este sábado, sacó pecho por sus futbolistas.

Esta UD combina el tercipelo con la lija. Y así es como se logran los ascensos. «El fútbol me ha enseñado que hay que ser humilde y seguir tu camino. La categoría es terrible y me quedo con el orgullo de ver unos futbolistas que se dejan todo, hacen lo que se trabaja, disfrutan con ello y compiten como un equipo. Y encima nuestra gente nos sigue siempre y mi mayor objetivo es que la afición se ilusione con el equipo», inició el preparador amarillo al término del enfrentamiento.

Un zarpazo y para dentro. «Hemos conseguido ganar haciendo un partido sufrido por momentos porque es un equipo que te lleva al límite físico a nivel de duelos y de altas intensidades. Nos ha faltado algo de precisión en algunos momentos, pero una de las veces que hemos sido precisos hemos hecho una acción de gol», analizó Luis García.

Saber sobrevivir en el alambre y seguir siendo sólidos es una receta que es garantía de éxito. «En el segundo tiempo nos ha tocado defender el área y la verdad que hemos estado bien. Hay que estar orgullosos del esfuerzo de los jugadores que se han dejado todo para ganar en un campo de Primera División y ante un rival que es candidato claro al ascenso», dejó claro el entrenador.

Tras ser cuestionado por el tanto bien anulado al Valladolid por un claro empujón sobre Sergio Barcia, dijo que le «parece una falta clara porque le carga por detrás. Creo que el árbitro lo hace bien dejando finalizar y luego pitando la falta, para mi es una acción clara de falta porque el defensa tiene ganada la acción».

En tanto en cuanto a la lesión del extremo isleño Ale García, que seguramente sea baja para la próximo jornada, indicó que con la tensión del propio partido no tuvo tiempo para «preguntarle»cómo estaba.