Luis García y una UD Las Palmas que crece: «Lo importante es volver a sumar»

El entrenador asturiano de la Unión Deportiva Las Palmas destacó el paso adelante ante la SD Huesca(1-1) en la segunda parte «para ser muy superiores al rival» y puso en valor «el esfuerzo titánico» de sus jugadores

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 22:22 | Actualizado 22:46h.

Un punto en el exigente El Alcoraz para no dejar de creer y de crecer en el proceso que ambiciona desembocar en la próxima edición de la Primera División.

Tras firmar tablas frente al Huesca (1-1) este viernes, el máximo responsable técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, apuntó que «en el primer tiempo no hemos salido demasiado bien, ellos nos concedieron una ventaja inicial en la salida de balón que no la hemos interpretado demasiado bien, y nos ha costado progresar en el juego. Es cierto que sin pasar excesivos apuros en la fase defensiva más que la situación del gol, que deberíamos haber defendido mejor ese saque de banda».

«En el segundo tiempo ajustamos algunas cosas, creo que estamos mucho mejor y con mucho más control, hundiendo mucho al Huesca en su campo y en su portería. Creo que hemos merecido este punto sino los tres, pero al final lo más importante es volver a sumar. Lo más importante es que el equipo va añadiendo conocimientos sobre las diferentes formas de presionar y de defendernos los rivales. Le doy un valor tremendo al esfuerzo de los jugadores, han hecho un esfuerzo titánico para no irnos de vacío y, en ese sentido, la verdad es que me voy contento», argumentó el preparador asturiano en la sala de prensa.

Luis García incidió en que «los rivales vienen con más energía también. En el primer tiempo nos ha costado identificar esa presión y, a partir de ahí, creo que el equipo ha tenido más control. Pero en el primer tiempo cada equipo estaba más en su papel. Ellos son un buen equipo y compite muy bien«.

Sobre seguir invicto a domicilio, Luis García destacó que «por eso pongo mucho en valor el punto, es un campo muy difícil y en el que la gente empuja mucho. Está claro que en esta Segunda División es muy difícil puntuar fuera y tiene mucho mérito».

Cuestionado por la titularidad de Kirian Rodríguez, dijo que «nos iba a dar control como nos ha dado. Es cierto que no encontró ningún último pase que yo pensaba que iba a poder encontrar. Estoy muy contento por él porque ha dado un paso más al entrar en el once. Ya lo tenemos más cerca y más integrado en minutos de competición. Me alegro muchísimo por él y por su familia«.