Luis García, este domingo en el banquillo de la UD. Cober

Luis García: «Estoy orgulloso»

Fútbol ·

El técnico de la UD destaca la mentalidad competitiva del equipo para remontar: «Estos locos sabían el plan de partido y creyeron»

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

No podía disimular su felicidad Luis García al término del encuentro a la luz de lo que le dejaba la actuación de sus jugadores, con remontada y victoria ante el líder de la categoría. Más, imposible.

«Cuando te pones 0-1 contra el líder, en casa, contra un rival que es el que más goles haces, seguramente otros equipos mentalmente se iban a la parte negativa. Pero estos que están ahí abajo están locos y sabían muy bien el plan de partido, han creído y han hecho tres goles para ganar al líder que es un equipazo«, expuso.

Y abundó: «Estoy orgulloso. La competición es muy larga, tenemos que ser muy humildes, para ganar los partidos hay que hacer muchísimas cosas. Lo más importante es trabajar en el día a día como lo hace este grupo. Un resultado o dos no nos tienen que confundir y no mandamos mensaje a nadie. Tenemos que seguir nuestro camino, seguir exigiéndonos porque también tenemos cosas que mejorar del partido de hoy«.

Cuestionado por la felixibilidad táctica viusta sobre el césped, razonó: «A lo largo del partido hay mucha variabilidad y hay que ir ajustando piezas, es como una partida de ajedrez. Los jugadores se adaptan a todo y entienden lo que queremos buscar. Lo importante es el concepto y lo que queremos buscar, da igual la estructura y tengo una suerte tremenda de tener a esta plantilla».

«La afición nos ha ayudado mucho. Sabía que el partido era difícil ante un rival de gran nivel y nos han apoyado cuando más lo necesitábamos, valoró.

Mika Mármol y Pejiño también tuvieron sus elogios: «Mika estaba intentando reclamar el gol porque dice que es la única vez en su vida que va a meter dos goles. Esta bien, ha sido solo un corte. Mika es un jugador diferencial y para este modelo de juego es único. Hoy nos ha aportado goles además de solidez defensiva. ¿Pejiño? Ha sido un gran partido. Le exigíamos mucho a nivel defensivo persiguiendo a su lateral y en ataque siempre te deja esos destellos que ha dejado. Tiene buena mentalidad para poder participar«.

