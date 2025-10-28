Luis García: «Es un día duro. Esto es deporte y hay que tragar y aceptarlo» El entrenador de la UD Las Palmas no esconde la decepción por el ko, aunque se alinea con sus jugadores: «Los voy a apoyar siempre porque trabajan una barbaridad»

Luis García vio desmentidos sobre el césped del Francisco de la Hera todos sus buenos propósitos para la Copa del Rey enunciados en la víspera del choque, Intensidad, ilusión, concentración, estilo reconocible... Nada de nada se vio de ese plan este martes y el 3-1 desmintió semejante intención. «Mi valoración de la Copa es mala, porque el objetivo era hacer un buen partido y pasar de ronda. No fue así. En una acción aciaga se han puesto por delante y, a partir de ahí, no hemos estado acertados de cara a la portería. El rival ha sido mejor, le doy la enhorabuena. Pero hay que levantarse y seguir adelante», dijo.

Y evitó hacer más sangre con un discurso corporativo y de respaldo incondicional a sus jugadores. Quiso Luis García, en la derrota, significarse de manera expresa en este sentido: «No era un examen. No voy a evaluar a los jugadores exclusivamente por un partido. Conozco perfectamente la profesión. A veces las cosas no salen como uno quiere y en la vida es lo mismo. Esto es deporte, hay que tragar y aceptarlo. Ellos trabajan una barbaridad. Hoy es un día duro, pero los voy a apoyar siempre. Ha sido una pena».

«No pasar la ronda es duro, pero lo peor es lo de Iñaki que tiene un golpe muy fuerte. Esperamos que no sea nada importante. Lo hemos tenido que cambiar, a pesar de su ilusión de jugar en su tierra», detalló.

No le dolieron prendas al técnico en reconocer los méritos del anfitrión, a cuyo triunfo no puso objeción: «Al Extremadura se le ha hecho largo el partido, incluso con el 2-0. Hemos tenido el gol, el palo y situaciones claras para igualar el partido. Pero ellos han estado muy bien y han aguantado hasta el final. Sufrieron juntos y marcaron el tercer gol cuando buscábamos el empate de manera un poco alocada».

Cuestionado por el debutante Carlos Navarro, central del vivero propio y que se coló en la foto con los elegidos entrando en el once, subrayó: «Ha hecho un gran partido. Lo veníamos siguiendo, lo conocíamos. Me alegro por él y por la cantera, porque trabajan muchísimo para llegar al primer equipo».

«El equipo está focalizado en su camino. Y el camino es claro y la fortaleza del grupo es brutal», argumentó ya en clave grupal.

Inevitable que se pronunciara por el meta Caro, quien también se estrenó con la UD aunque con un error grosero que dio lugar al 1-0 en los primeros compases del encuentro: «Caro está dolido. Nosotros jugamos a eso. Muchas veces encontramos ventajas saliendo de esa manera desde atrás. No vamos a cambiar con independencia de que fallemos. El error es parte del juego».

