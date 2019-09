Los diamantes que dejó ir el Tenerife

Kirian y Pedri, tinerfeños y de la UD, serán titulares, salvo imprevisto, el próximo sábado en el Heliodoro y en un derbi especial para ambos, el primero que viven en categoría profesional y, encima, en la tierra que les vio nacer, a ojos de familiares, amigos y entorno conocido.

No deja de resultar paradójico que uno y otro escaparan al radar del Tenerife y, captados a edad temprana por Las Palmas, estén cimentando una carrera profesional más que prometedora en la acera de enfrente.

Kirian, formado en el Candelaria, militó en las categorías inferiores del club blanquiazul hasta edad juvenil (terminó en el Ofra, entidad vinculada), cuando Tonono le echó el lazo y, de manera sorprendente, logró traerlo sin que se desatara una guerra entre los escudos. Por aquel entonces Kirian ya comenzaba a sobresalir y muchos no entendieron que le dieran vía libre desde El Mundialito para emigrar al eterno rival. «Sus padres dijeron que el traslado a Gran Canaria era por estudios y eso facilitó todo, aunque no fueron pocos los que advirtieron que se estaba cometiendo un error con su salida», sostiene un periodista que seguía y sigue el día a día de la cantera.

El centrocampista quería jugar y sentirse valorado y la UD le ofreció, en 2014, un proyecto en el que, efectivamente, ha ido cubriendo etapas hasta llegar al primer equipo, luego de progresar sin parar, juvenil, equipo C y filial como escalas intermedias, antes de ganarse un hueco en los planes de Pepe Mel, quien le hizo debutar en el último encuentro de la temporada pasada (visita al Numancia) y no ha dudado en darle la manija del equipo en las dos jornadas precedentes.

Ahora volverá a la que fue su casa en plenitud, con 23 años y dispuesto a esparcir su clase y talento en un territorio en el que no terminaron de creer en él.

El caso de Pedri llama más la atención porque ni siquiera llegó a ser monitorizado por el Tenerife pese a que, cuando corrió la voz de que en el Juventud Laguna había un genio al que había venido a buscar hasta el Real Madrid, por el Heliodoro no se tomaron la molestia ni de calibrarlo.

«Con todos los ojeadores que tiene el Tenerife repartidos por la isla, es imposible que no llegara algún informe hablando de Pedri. Pensarían que no mejoraba lo que ya tenían, pero está claro que se equivocaron», resalta este mismo informador. Pedri estuvo en Valdebebas a mitad de la campaña 2017-18, coincidiendo con un invierno especialmente duro. No le beneficiaron los campos helados ni las temperaturas gélidas. El Madrid lo dejó pasar de largo y, a los pocos meses, la UD, presta y dispuesta, lo importó. Otra jugada maestra de Tonono, que volvía a pescar en un caladero conocido ante la pasividad del Tenerife, en teoría con más ventajas en su geografía.

Una temporada después, a Pedri nadie se atreve a ponerle límites atendiendo a lo que ofrece con 16 años. Su aparición ha sido un trueno y dibuja un horizonte llamado a elevarle a las alturas por su talento, condiciones y mentalidad competitiva.

Treinta millones de euros cláusula de rescisión ya desactivada por su traspaso millonario al Barcelona y un Mundial sub-17 en puertas atestiguan en Pedri que, como ocurrió con Kirian, el Tenerife tuvo a su alcance a dos diamantes que, ahora, comparecerán en el Heliodoro cargados de fútbol, motivados hasta el infinito y... vestidos de amarillo.