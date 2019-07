Los Castellano lo apuestan todo por la UD

Otro verano más, los gemelos Javi y Dani Castellano exhiben compromiso y amor al amarillo. Pese a los rumores que sitúan al mediocentro en Grecia, con una supuesta oferta del Aris Salónica, el 18 de la UD despeja misterios. Quiere seguir en Las Palmas y no piensa en otra cosa que no sea el ascenso a Primera.

«Yo solo pienso en amarillo. Ha habido rumores de Grecia, con el Aris Salónica, pero parece que me quieran llevar ya mañana para Grecia, y solo es interés. Estoy en la UD y todavía no se sabe nada. Quiero seguir aquí. El entrenador y la directiva cuentan conmigo y estoy dispuesto a seguir. Que luego te salga algo para que te vayas, estando las dos partes de acuerdo, ya es otra cosa», aclara Javi desde el campo José Sepúlveda de Pedro Hidalgo tras impartir, junto con su hermano Dani, una charla a los niños y niñas que forman parte de su Campus.

«La directiva nos dijo que, tanto mi hermano como yo, que tenemos contrato, contábamos para el año que viene», explica sobre su situación en el equipo y ya con la mente puesta en el inicio de la pretemporada, que arranca este lunes 8 de julio.

«No sé si el club está pensando en el ascenso, pero, a nivel personal, sí quiero que este año sea el del ascenso. Es lo que queremos a largo plazo», afirma con convicción, pese a que Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad isleña, ya ha avisado que el reto de este año va a ser la permanencia en la categoría.

En la misma línea, Dani insiste en un objetivo, volver a la élite. «Hay muchas ganas de encaminar el ascenso después de una temporada nefasta para nosotros. No supimos estar a la altura y todo fue de mal a peor», analiza sobre el curso pasado. «Tenemos ganas de renovar la mente para afrontar este nuevo curso con el objetivo del ascenso», añade. «El año pasado nos marcamos la meta de subir porque éramos un equipo recién descendido y fichamos jugadores contrastados y aun así no lo conseguimos, por eso el presidente este año es más cauto y primero quiere amarrar la permanencia. Eso sí, yo, por lo menos, quiero el ascenso», reitera contundente.

«Yo siempre me exijo a mí mismo para estar al mejor nivel. Es cierto que la campaña pasada no pude ofrecer mi mejor versión, soy consciente, pero desde que acabó el verano no he dejado de trabajar para que Mel me elija a mí», concluye el lateral.