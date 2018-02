Los abonados no pagarán ante el Barcelona

La UD Las Palmas pide disculpas a todos sus abonados por haberse publicado este miércoles una tabla de precios para el partido frente al FC Barcelona , ya que se trataba de una propuesta interna pendiente aún de la aprobación del presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez. Este, que se encuentra fuera de la Isla, ha dado instrucciones para que dichos precios sean retirados , de tal manera que los abonados no tendrán que pasar por taquilla en dicho encuentro que se disputará el próximo jueves 1 de marzo. El club reitera sus disculpas por la confusión que ha ocasionado entre sus aficionados la publicación de los precios anteriormente publicados.

Venta on line

La venta on line de entradas para los no abonados se reanudará este jueves, a partir de las 10.00 horas. Asimismo la venta presencial tanto para los no abonados se iniciará este sábado al término del partido frente al Sevilla en las taquillas 7 y 8 del Estadio Gran Canaria, que permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas, y en puntos Fenamix. El horario de las taquillas a partir de la próxima semana será de 10.00 a 20.00h, de forma ininterrumpida, de lunes a sábado.