Loiodice: «Demostraremos que el nivel exhibido el año pasado no fue casualidad»

Enzo Loiodice (París, 2000), una persona transparente y tranquila que afronta su tercer curso en el club y que, afirma tener claro su rol durante la próxima campaña en la élite, al tiempo que agradece el cariño recibido de la afición desde el primer día.

–Fue uno de los principales artífices del ascenso a Primera, cómo se siente después de haber hecho historia?

–Me siento con mucha confianza. El proyecto sigue siendo el mismo ahora en Primera. Tengo muchas ganas de empezar la temporada. También me siento muy orgulloso de mi nivel durante el año pasado. Ahora con el equipo que tenemos vamos a seguir demostrando que lo del año pasado no fue casualidad.

–¿Qué espera de su debut en la élite?

–Espero que el equipo demuestre que sabe jugar bien al fútbol. Que juguemos como en Segunda. Alomejor hay que ajustar algunas cosas, es decir, mejorar en algunas facetas en el campo, porque la confianza ya la tenemos. A nivel individual espero hacerlo como suelo o incluso superarme.

-¿Cuál considera que debería ser el objetivo del club?

-Creo que la permanencia. Tenemos que conseguirla cuanto antes, pero no queremos solo a eso. Queremos mirar más hacia arriba en la clasificación. La gente en España conoce a la UD como un equipo atrevido y ambicioso, es nuestra seña de identidad. Todo dependerá de como empecemos la temporada.

-El hecho de que el centro del campo esté bien cubierto, ¿es una presión o algo positivo para exigirse más?

-Para mí está bien, me hace superarme y dar mi mejor nivel. Tener jugadores de tanto talento nos hace ser mejores. Hay concordancia y somos un grupo que se supera cada día.

-¿Cómo ha visto a los nuevos?

-Se han adaptado muy bien, estoy sorprendido porque lo han hecho en muy poco tiempo, muy rápido. Tienen un nivel increible y eso es bueno porque aportan calidad y ánimos renovados.

-¿Considera que llega en su mejor momento como profesional al debut en Primera División?

-He tenido la suerte de jugar en Primera de Francia, pero nada que ver con la liga española. Llego en mi mejor momento, con años de experiencia y estoy preparado para darlo todo. Me siento tranquilo, con confianza. El vestuario está muy unido y ahora solo nos centramos en la pretemporada.

-¿Con quién se relaciona mejor dentro y fuera del campo?

-Con Nuke Mfulu. No es ninguna sorpresa, ambos somos galos y vecinos en Francia. Además, tenemos una manera de entender el juego muy similar. A parte de Mfulu, me entiendo muy bien con Alberto Moleiro y Sergi Cardona, entre otros. Me siento muy cómodo asociándome con estos jugadores, pero todos en general son grandísimos futbolistas.

-¿Cuál cree que va a ser su rol en el equipo este curso?

-Tengo que ganármelo en los entrenos pero quiero jugar siempre. Espero que pueda dar mi mejor versión, como el año pasado o incluso mejor, pero ahora es más difícil por el nivel que exhiben los rivales. Aún así, existe mucha concordancia entre los jugadores del centro del campo. Lucharé por mi puesto en el once.

-¿Qué piensa de la afición amarilla?

-Están con el equipo siempre y así todo es más facil. Desde que llegué hace dos años me han tratado espectacular. En la calle me demuestran su cariño. Las ondas son muy positivas, he renovado y ellos están muy agradecidos conmigo. En la isla se vive el fútbol de una manera muy especial. Es una pasión muy bonita y pura.

-Defínase en tres palabras.

-Generoso, para que mis compañeros se sientan cómodos. Tengo una buena visión de juego, me asocio bien y con un estilo polivalente, me adapto a lo que me pide el míster. El año pasado batí mis registros, marqué cuatro goles y di tres asistencias.