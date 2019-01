«Lo de Aythami tiene que ser para sumar»

Le da la bienvenida pero con el rictus serio. Martin Mantovani, que se ha ganado la confianza de Paco Herrera con el que ha conseguido afianzarse en el once titular después de mucho esfuerzo, recuerda que el más que probable regreso de Aythami Artiles a la UD Las Palmas pasarán «cinco centrales para dos puestos», y que la llegada del zaguero grancanario tiene que ser «para sumar, y no restar, porque si no, vamos a ir mal». El argentino lo ha pasado mal hasta lograr ser importante y se ve que no le hace mucha gracia que su puesto se vea comprometido con más competencia.

Ese fue el tema principal de su comparecencia, donde el ex del Leganés reconoció que para hacerse un hueco de titular «la cosa va a estar más disputada», si se confirma la incorporación de Aythami, al quien «acogerán» en la plantilla insular y le darán la «bienvenida», para competir con David García, Juan Cala, Deivid y el propio Mantovani.

El veterano defensa argentino ha sido titular en los últimos encuentros, y admite que ese «runrún» que había como uno de los presumibles descartes en este plazo de fichajes de enero «no gusta, pero ayuda a ser más fuerte». Y es que Mantovani fue claro al indicar que fichó por la Unión Deportiva, procedente del Leganés, «para demostrar que puedo estar en este gran club y llevarlo donde debe que estar», porque tiene una «fuerza interna muy grande» y confía «mucho» en sus posibilidades. «Ojalá que este inicio de año siga bien para mi y para el resto del equipo», pidió el zaguero amarillo.

El central argentino cree que la suspensión del partido en Reus, el pasado fin de semana, ha «perjudicado» a Las Palmas porque venían «embalados» tras el 4-1 a Osasuna y en «buena dinámica». «Fue una victoria que ayudó sobre todo al míester», explicó. Además, indicó que la plantilla desconoce si el encuentro se terminará disputándose: «De momento nosotros estamos intentando estar al margen de eso, vamos a esperar». Y que ahora deben pensar ya en el encuentro del próximo domingo en Tarragona ante el Nástic, actual colista de la competición.

«Si el equipo quiere demostrar que quiere estar arriba, este partido debe ser una final. No olvidemos que fuera de casa no estamos sacando buenos resultados, salvo el 0-0 en Majadahonda, y creo que es el momento para que el equipo dé una vuelta de tuerca como visitante», expresó.