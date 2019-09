Llegó la hora de Jonathan Viera

La magia de La Feria para derribar los millones saudíes. Quedan tres días para el esperado regreso de Jonathan Viera. El habilidoso mediapunta volverá a vestir de amarillo un año y siete meses después. Lo hará este sábado contra un Almería que asusta: ha invertido 18 millones de euros en fichajes, está protagonizando el mejor arranque de competición de su historia con 10 puntos de 12 posibles y ocupa el tercer puesto -empatado con el segundo (Zaragoza) y el cuarto (Fuenlabrada). Pero con Viera, todo es posible. El futbolista, que fue sometido a una resonancia magnética el pasado 3 de agosto en la isla con la que se le estimó un tiempo de recuperación de un mes, está listo y deseando volver a pisar el Gran Canaria.

Su presencia en esta quinta jornada está asegurada, la única duda que queda por resolver es si lo hará como titular o si tendrá que esperar hasta la segunda parte. En cualquier caso, no jugará los 90 minutos ya que el club no quiere correr riesgos con él. El futbolista grancanario no juega desde el 17 de julio, cuando se retiró lesionado por un fuerte golpe en el hombro derecho a los 23 minutos con el Beijing Guoan, por lo que su vuelta está prevista que sea progresiva.

Un regreso a los terrenos de juego controlado, pero sin pasarse. Y es que en un principio Viera estará en la UD solo hasta enero, por lo que Las Palmas, sin comprometer la integridad física del centrocampista, quiere sacarle el máximo partido posible el tiempo en el que esté aquí. Aún así, la esperanza secreta de la entidad amarilla es que Jonathan permanezca en la isla toda la temporada, pero consideran que esa es una decisión que únicamente está en manos del jugador.

Su debut servirá, además, para cubrir la baja de Pedri, quien ya está concentrado con la selección española sub-18. El tinerfeño está siendo una pieza fundamental en los planes de Mel como demuestran sus cuatro titularidades en estas primeras cuatro jornadas, por lo que el técnico madrileño respira con alivio al poder contar con el de La Feria como recambio de garantías para el joven futbolista. Además, también está la opción de Juanjo Narváez. El último fichaje de la Unión Deportiva, que aterrizó al poco del cierre del mercado, todavía no se ha estrenado y podría vivir sus primeros minutos de amarillo el sábado, aprovechando también el hueco dejado por el ya pupilo del Barcelona.

Son varias las opciones con las que cuenta el técnico para suplir la baja de un jugador que, a pesar de contar solo con 16 años, ya es imprescindibles en sus planes. Y entre las alternativas destaca con luz propia la de Viera. Es la gran esperanza de una UD que todavía no ha ganado y que se agarra a su magia, como hiciera en 2015 con el ascenso a Primera División, para volver el buen camino. Con Jonathan Viera siempre hay esperanza.