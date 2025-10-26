Llega la Copa del Rey y, también, las rotaciones: Caro, Adam, Cedeño...

La eliminatoria de este martes en el campo del Extremadura dará la reválida a jugadores inéditos o con escaso protagonismo en la UD

La Copa del Rey irrumpe en el calendario de la UD, con la visita de este martes al Extremadura (20.00 horas) en la primera eliminatoria a partido único, y Luis García se apresta a abrir el abanico y dar minutos a jugadores inéditos hasta ahora o con protagonismo limitado. El torneo de ko no forma parte de las prioridades competitivas, lo que no resta ambición y obligaciones para la cita, en la que se anuncia rotación masiva en el once.

El descanso a algunos jugadores con carga de minutos así como la amplitud de la plantilla, pese a algunas lesiones, habilitan el turno para nuevas elecciones. Así, el portero Caro o el extremo Adam Arvelo, hasta la fecha en blanco, dispondrán de sus primeras oportunidades desde que fueron fichados en verano. Y también habrá mano abierta para Herzog, Cristian, Cedeño, Pejiño, Pezzolesi, Marc Cardona, Iñaki o Mata, entre otros.

Además, no se descarta que Mika Mármol, recién salido de una lesión, o Kirian Rodríguez, necesitado de minutos, tengan presencia. Y la vía de algún jugador del filial también está presente para poder completar la convocatoria y sumar recursos. En Huesca estuvo el atacante Elías Romero, con muchas opciones de repetir e, incluso, estrenarse.

La idea es conformar un bloque de garantías y no arriesgar con piezas habituales en este compromiso, aunque en la expedición se contemple la presencia de nombres importantes. No quiere excusas Luis García, consciente de que no hay nada que ganar y sí mucho que perder frente a un adversario de Segunda RFEF con el factor campo a su favor y que saldrá a pecho descubierto. De ahí la conveniencia de tomarse con máxima atención el encuentro y predicar con el ejemplo. Un once que permita reconocer a la UD será la mejor arma para evitar sorpresas. En el cuerpo técnico hay plena confianza en todos los componentes de la plantilla, como así ha manifestado en repetidas ocasiones el técnico, lo que habilita que se introduzcan cambios masivos en esta fecha del calendario que pilla antes de un compromiso crucial como es la visita al Sporting.

El Extremadura va líder en el grupo 4º de su categoría, con cinco victorias, dos empates y una derrota en ocho jornadas, y en sus filas tiene a veteranos como de largo recorrido como Juanmi Callejón o Gio Zarfino, goleadores, además, en la última jornada en el triunfo en casa frente al Xerez Deportivo (3-2).

Sin televisión en directo

El encuentro de mañana no podrá seguirse por la pequeña pantalla. La Televisión Canaria ha optado por retransmitir la eliminatoria Alcalá-Tenerife y ningún operador ha mostrado interés en llevar sus imágenes en directo.