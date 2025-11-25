Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Enrique Clemente, contra el Racing. Cober

Si no llega Clemente, Viti gana enteros

Ante la posible baja del zaragozano, Luis García podría volver a cambiar de banda al ex del Oviedo porque Cristian no convence y Mármol debe seguir por dentro

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

La mejor defensa de la Segunda División se abre a un posible cambio a corto plazo. La más que probable baja de Enrique Clemente en la visita al Castellón (este domingo, 20.00 horas) dibuja una novedad en el once titular de la UD Las Palmas, que tendrá que suplir un vacío tremendo debido al excelso nivel del zaragozano. El lateral izquierdo sufrió molestias musculares en el segundo tiempo ante el Albacete y tuvo que ser sustituido. Viti gana enteros a pierna cambiada.

Indiscutible en el carril izquierdo, Clemente deja el listón alto y Luis García tendrá que encontrar el sustituto perfecto para suplirle. Cristian Gutiérrez, por el que la UD Las Palmas pagó el pasado mercado de verano 800.000 euros, no termina de convencer al técnico. Mika Mármol rinde más y hacer mejor la defensa por dentro, en el eje de la zaga. Todo esto lleva al nombre de Viti, que ya ha ocupado esa demarcación a pesar de ser diestro y ofrecer mejor rendimiento en su banda natural. La vuelta de Marvin Park, que cumplió sanción en la jornada 15, dibuja esta posibilidad.

Ya Clemente se perdió, también por lesión muscular, los partidos ante el Leganés y el Almería. En Butarque fue Mika Mármol el elegido para el lateral izquierdo, acompañando Álex Suárez a Sergio Barcia en el eje. Los amarillos ganaron 0-1. En casa, contra el Almería, donde los de Luis García perdieron por la mínima (0-1), Cristian salió de inicio y dejó muchas dudas.

Viti Rozada. UDLP
Imagen - Viti Rozada.

Con todo, habrá que ver cómo evoluciona la semana, que será larga porque la UD Las Palmas será quien cierre la jornada 16. Desde el club no quieren correr riesgos con Clemente y Luis García entiende que, pese a que está siendo uno de los futbolistas más destacados de la presente temporada, hay jugadores capacitados para llenar su vacío. Al final, la plantilla es amplia y la confianza ahora mismo, empatando a puntos (29) con el líder Deportivo y el Racing, segundo, es óptima a todos los niveles.

Por otra parte, tampoco se espera a Ale García, salvo recuperación milagrosa, claro. El canterano ya fue baja contra el Albacete y seguirá ocupando la enfermería, al menos, esta semana y la que viene. Lo mismo Jeremía Recoba, operado de su rodilla. El uruguayo no volverá a los terrenos de juego prácticamente hasta mayo de 2026.

