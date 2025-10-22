El liderato como síntoma y aviso: la UD quiere salir de Huesca por todo lo alto

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Ganar este viernes en El Alcoraz (19.30 horas, Televisión Canaria) tiene premio adicional para la UD, que dormiría en el liderato de LaLiga Hypermotion a la espera de lo que haga el sábado el Racing de Santander, que visitará al Mirandés. Con todo, lo primero es centrarse en lo propio, en lo que depende del equipo, y en eso está Luis García, que valora lo que viene frente al Huesca y percibe una motivación especial en sus jugadores por la ocasión que se abre. En Barranco Seco contextualizan el calendario, aún en octubre, con hasta diez equipos en un margen de cuatro puntos, pero tampoco renuncian a aprovechar la coyuntura y barnizar de fama la candidatura.

Asomarse a la cima durante unas horas y, en caso de mayor suerte, ya, como mínimo, hasta la jornada siguiente, incentiva y se entiende como un aviso al resto de la potencialidad de una UD señalada por todos como aspirante al ascenso pero que necesita estos golpes de autoridad que tanto eco tienen. A nivel anímico más, incluso, por la dosis de confianza y seguridad que siempre reporta mirar al resto desde arriba.

En buen momento

Lo cierto es que el partido en Aragón pilla en momento emergente al equipo, que, curiosamente, se ha comportado con mayor eficacia fuera que en el Gran Canaria. Sus dos únicas derrotas hasta la fecha fueron en su condición de local, ante Málaga y Almería por la mínima (0-1) y ha sido capaz de salir airoso en desplazamientos de alto riesgo como Leganés, Granada o Burgos.

La receta de fortificar el área de Horkas, por mucho que el arquero balcánico siempre salga en la foto por sus intervenciones, y máximizar su caudal ofensivo (en seis de las diez jornadas disputadas ha visto puerta) se está traduciendo en una evolución clasificatoria que permite, ahora, aspirar a la plaza de honor y posicionarse como ningún otro. Luis García no tiene apuro por ver traducida en la tabla la progresión de sus jugadores y sostiene siempre que lo importante será llegar los últimos meses con opciones a todo, que no significa, necesariamente, renunciar a lo que, por derecho propio, queda a golpe de una victoria.

Ampliar Luis García, durante un entrenamiento.

Pero conoce el oficio y sabe lo importante que es salir a competir con este tipo de premios competitivos. Si medir fuerzas a un Huesca siempre bien armado es motivo de atención por su condición de rival puntero, ahora, con el tesoro que esconde la jornada, más si cabe en esta ocasión. Así partirá mañana la expedición, mentalizada para darle a su gente un viernes de más ilusiones y sonrisas.