El líder, ante la presión de Butarque fútbol - segunda división La UD Las Palmas se mide a un crecido Leganés, este sábado a las 17.30 horas, en un campo donde los amarillos no ganan desde 2005

La UD Las Palmas afronta una salida complicada como es Butarque (este sábado, 17.30 horas), para enfrentarse a un equipo que llega con buena dinámica de resultados pese a la última derrota como es el CD Leganés. Los pupilos de Xavier García Pimienta son líderes en solitario y tendrán que refrendarlo dando un golpe sobre la mesa para traerse los tres puntos a Gran Canaria.

El líder de la Liga Smartbank visita Butarque, un campo que históricamente no se le ha dado excesivamente bien al conjunto amarillo. Sin embargo, esta situación es algo que el técnico de la UD, García Pimienta, quiere revertir: «este encuentro no tendrá nada que ver con los demás. Nosotros llegamos en un buen momento para romper esa estadística». Lo cierto es que desde el 9 de mayo de 2005, el equipo grancanario no gana en el campo del Leganés. Fue en Segunda División B y con el madrileño Carlos Sánchez Aguiar en el banquillo.

La UD es líder sumando 52 puntos, pero solo a tres del Alavés, tercer clasificado. En lo que respecta al partido, Pimienta podrá volver a contar con Sandro Ramírez, quien estuvo apartado de los terrenos de juego varias semanas por su lesión muscular. Por otro lado, tendrá disponibles a Loren y Kaptoum, totalmente adaptados a la filosofía del club y al juego del equipo. Sin embargo, no estarán disponibles Fabio y Sergi Cardona, dos habituales titulares sancionados por acumulación de tarjetas amarillas. Además del lesionado Vitolo.

García Pimienta cumplirá 50 partidos con el conjunto grancanario justo cuando la liga cumplirá el segundo tercio.

Un Leganés siempre aguerrido

Enfrente estará el siempre aguerrido Leganés, descolgado de la promoción, pero con la obligación de ganar para consolidarse en la zona noble de la tabla e intentar acceder a los puestos que dan acceso a los play-offs de ascenso a Primera.

Afirmaba Imanol Idiakez, entrenador del CD Leganés, que el paso de la UD por Butarque será una especie de prueba de algodón. «Porque un rival de tanta entidad como el amarillo grancanario puede descubrir las fronteras de su equipo o ampliar sus horizontes». El partido celebrará el 25 aniversario del estadio pepinero. En cuanto a bajas para este partido, Idiakez tendrá la del central Omeruo. A ella se suma la ausencia por sanción del centrocampista camerunés Neyou. En cambio, vuelve Nyom, y el mediocentro japonés Shibasaki después de cumplir sanción.