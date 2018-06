Lemos, atraído por la «grandeza de la UD»

Asimismo, tras no encontrar los minutos que buscaba en el Celta debido a que tenía por delante a Hugo Mallo, capitán celeste, reconoció que, con esta nueva etapa, se le abre un «reto» mayúsculo. «Cuando llegas a un equipo como el Celta tienes gente importante delante y fue lo que pasó. A mí me gusta trabajar y allí no paré de luchar, pero no se dieron las oportunidades. Aquí espero conseguirlo a base de trabajo y esfuerzo», señaló el recién llegado a la isla.

Radiante de ambición, Lemos no escatimó a la hora de declarar sus deseos por el ascenso . Sin tapujos. Sin medias tintas. Todo un soñador. Y eso, sin duda, es lo que va a necesitar este conjunto desde que de comienzo la temporada. «Quiero jugar en Primera División y la Unión Deportiva es el camino más corto» , afirmó el ex del Celta de Vigo con mucha contundencia en sus palabras.

Además, Lemos conoce bien la categoría de plata del fútbol español, pues galopó la banda derecha de Lugo por el barro de la gran mayoría de los campos que pisará la UD a partir de agosto. «La Segunda División es un camino muy largo. Creo que debemos a ir partido a partido e ir consiguiendo poquito a poco ganar partidos. Lo más importante es ser sólidos y luego buscar otros objetivos como atacar de manera más profunda. Vamos a ir con calma», analizó.

«Está claro que la UD necesita estar arriba y es lo que vamos a intentar. Vamos a prepararnos para eso y esperamos estar arriba a final de temporada, es lo que todos queremos», dijo Lemos sobre el objetivo de Las Palmas, que no es otro que ascender a la liga de las estrellas.

«Hay jugadores con mucha calidad, que creo que nos van a aportar muchísimo. Para Segunda se necesita calidad y trabajo y en este equipo lo hay», comentó el carrilero sobre sus nuevos compañeros. «No he hablado con ningún jugador. Lo que me atrae es la grandeza de este equipo y aparte conozco a Toni Otero. Me habló maravillas de este equipo. No me entró ninguna duda para venir aquí», aseveró el futbolista.

Con todo, Álvaro Lemos viene para pelear por hacerse dueño del carril diestro de la UD y, como dejó claro, a luchar por el ascenso a Primera.