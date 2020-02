Lágrimas por Mamé León, mito de la mejor UD

IGNACIO S. ACEDO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Mamé León vino al mundo para jugar al fútbol y hacerlo en la UD Las Palmas. Estaba predestinado a cumplir todos los sueños de infancia que forjó en Tafira, el escenario de su niñez y donde comenzó a asombrar a todos con su destreza y mañas con la pelota. «En una plazoleta, en un trozo de calle, en cualquier descampado... Todo nos valía para armar un partido, era lo que nos hacía felices», recordaba al evocar aquellos tiempos remotos en los que, en pandilla, emulaba a sus ídolos. Molowny, el mejor entrenador que tendría luego en su carrera, fue su arquetipo predilecto. Nacido el 15 de mayo de 1944 en Las Palmas de Gran Canaria, la fascinación que sentía por el deporte en el que se haría célebre monopolizó cada uno de sus pasos. Y ya matriculado en los Jesuitas, a la vista de compañeros y maestros, se propagó, imparable, el aviso de que algo grande venía en camino. Su primer equipo, el San Diego de Alcalá, le brindó, en edad infantil, el impulso que demandaba. En un partido ante el Guía hizo seis goles y, a partir de ese momento, todo se precipitó.

«Lo siguiente que recuerdo es verme ya en el vestuario de la UD y a Carmelo Campos diciéndome que jugara de delantero, en un partido de prueba, y que entrara por el Rubio, que era Germán. Mal no lo hice porque me llamaron luego y, con quince años, ya formaba parte del juvenil C». Tan fácil y tan difícil. Del barrio, directamente al Insular, un escenario en el que terminaría confirmando todos los grandes augurios que se asociaron a su figura. No pasó por categoría regional porque fue promocionado al primer equipo sin escalas intermedias. Claro que antes de su irrupción entre los profesionales, a Mamé León le tocó vivir en carne propia uno de los episodios más memorables de la historia del balompié isleño: el campeonato juvenil de España logrado con la selección de Las Palmas en 1962. Con sede en Murcia, el torneo coronó con honores a un equipo que sería denominado Diablillos Amarillos por su juego armónico y procedimiento triunfal. Resultó todo un acontecimiento en la época el título conquistado por los chicos adiestrados por Luis Molowny y Antonio Velázquez, el dúo técnico que supo sacar lo mejor de un ramillete de escogidos, entre los que asomaban compañeros como Germán o Castellano con los que forjaría hazañas aún sin igualar. Mamé formó parte de una expedición que se consagró el 1 de abril de aquel año en estadio de La Condomina al imponerse en la final a la selección de Castilla, que era la gran favorita, por 5-3. «Jugar en aquella selección supuso un orgullo, una experiencia que me marcó para siempre, como al resto de los que estábamos allí. Ser los mejores del país cuando estábamos empezando, las vivencias acumuladas por todos, el recibimiento que tuvimos al regresar a casa con la copa de campeones... Imposible resumir con palabras lo que significó de principio a fin», subrayaba cuando le tocaba retroceder a se punto.

Cinco meses después de tocar el cielo en Murcia, Rosendo Hernández le da la alternativa en la UD culminando su fulgurante ascensión. Debuta el 16 de septiembre en la jornada inaugural de la temporada 1962-63, en una visita al Recreativo de Huelva (4-1) y «con el siete a la espalda», como detallaba con su memoria enciclopédica. Ese día también se estrenaba Germán Dévora. Ahí se iniciaba un trayecto que le tenía reservada la gloria con el escudo pegado al corazón. Mamé formó con Ulacia, Aparicio, Tonono, Nelli, Rafael, Guedes, Erasto, Germán, Santamaría y Vegazo y, desde entonces, ya su nombre se asociaría al ciclo más prestigioso y feliz jamás conocido en la UD. Como siempre se encargó en enfatizar, más que un equipo, se trataba de una familia. Mayoría de canteranos con el aderezo de refuerzos selectivos llegados del Tenerife. Sangre canaria, en suma, en la que mezcló de maravilla la sobriedad vasca de Ulacia y Oregui, los custodios de la portería y que, como no iba a ser menos, adoptaron como propia esta tierra.

«Se mantuvo el bloque durante muchos años y llegamos a jugar de memoria, mecanizados, con un entendimiento perfecto. Cuando cogía la pelota Germán, cuando levantaba la cabeza Guedes, cuando Tonono avanzaba, cuando Martín Marrero arrancaba por la banda o José Juan se adelantaba... Hicimos sencillo el fútbol, lo que para muchos era imposible. Y nos codeamos y vencimos a los mejores... Fueron años increíbles, compitiendo en Europa, pujando por ser campeones...». Así describía la fórmula del éxito León. Con el sello de un modelo en el que primaba el colectivo, prohibidos los egos, y con cada pieza sabiendo exactamente su función y rol. La UD rompió barreras: equipo más goleador de Primera, subcampeón de Liga, participaciones en competiciones europeas, triunfos sistemáticos ante Madrid o Barcelona, jugadores internacionales absolutos... Y, para asombro general, con un rendimiento sostenido y un estilo que se ha considerado la raíz del tiqui-taca que, decádas más tarde, llevó a España a levantar un Mundial. León era parte fundamental de este engranaje armónico y perfecto.

«Resumir todo lo vivido es imposible porque por encima de los resultados, de las estadísticas, está el recuerdo de haber pertenecido a un equipo fabuloso. Eso queda para siempre», apuntaba con dulce nostalgia.

Una cesión fugaz al Tenerife en 1964 («fue para una eliminatoria de Copa frente al Barcelona») le hizo ganarse la admiración y reconocimiento del Heliodoro. Que ya es decir viniendo de donde venía. El resto, hasta una tarde de mayo de 1975, de amarillo y azul. Retirada y próspero ciclo como entrenador, con último capítulo en 2009. Descanse en paz un grande entre los grandes.