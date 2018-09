La UD se borra de la Copa

La UD Las Palmas se centrará en la Liga tras ser apeda por el Rayo Majadaonda en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Y eso que Las Palmas puso pronto la eliminatoria a su favor, pero luego todo se dio vuelta. En apenas dos minutos de juego el equipo de Manolo Jiménez había asediado con insistencia la portería del Rayo Majadahonda. Un cabezazo de Maikel Mesa supuso el 1-0 (min. 3).

El equipo madrileño lejos de acusar el tempranero tanto estuvo cerca en hasta cuatro ocasiones de empatar. El primer disparo de Jeisson salió pegado al poste (minl. 9). Posteriormente Martínez, tras un centro lateral, remató al palo (min. 17). La siguiente oportunidad llegó después de un lejano disparo de Varela que Nauzet Pérez no detuvo tras un mal bote. El balón se fue a córner. En el minuto 26, el portero amarillo despejó muy oportuno un remate desde la frontal del área grande del cedido Benito.

Los amarillos robaban muchas pelotas gracias a su presión alta, pero no terminaban de enganchar una buena jugada. Caras nuevas en el once titular, los no habituales. Momo, tras su lesión muscular, reaparecía. Antes del descanso, Las Palmas volvió a reaccionar. Un disparo de Blum se fue al lateral de la red. Luego, una falta lanzada por el alemán no encontró rematador. En el minuto 40, una falta de entendimiento entre Nauzet Pérez y Mantovani la aprovechó Varela para poner el 1-1.

En la segunda parte, el Rayo Majadahonda, que causó una muy buena impresión en su estreno en el Estadio Gran Canaria, llevó el mando del partido. Blum, con un disparo desde fuera del área puso a prueba al portero visitante. Fabio por Cristian Rivera, fue el primer relevo que realizó Manolo Jiménez. Maikel Mesa tuvo el segundo gol, pero le mandó la pelota al cuerpo del guardameta. El jugador tinerfeño, lesionado, dejó su puesto a Tana.

A Las Palmas se le complicó la eliminatoria con el segundo tanto del Rayo Majadahonda. Iza, de penalti, cometido por Mantovani ponía por delante a los de Antonio Iriondo. Jiménez tiró de su goleador Rubén Castro para, al menos, forzar la prórroga. En un arreón, Las Palmas gozó de dos buenas ocasiones, de Blum y Pekhart. Al final, sorpresa en el Gran Canaria por la eliminación copera.