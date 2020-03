La UD pierde hasta el respeto en Gijón

La UD Las Palmas agrava su crisis en El Molinón después de recibir cuatro goles en la segunda parte e irse de vacío en un partido que controló hasta antes del descanso. La efectividad amarilla se hizo de rogar una jornada más y volvieron a pagarlo caro. La situación es alarmante para la plantilla de la UD, que ya suma once partidos consecutivos sin ganar un partido en Segunda División, desde el 15 de diciembre (2-3 contra el Elche).

Los primeros 45 minutos fueron de dominio casi absoluto para los isleños, que salieron dispuestos a llevarse el triunfo con valentía, pero una tarde más la pólvora estuvo mojada. Rubén Castro, Benito y Tana lo intentaron, y hasta Fabio González envió el balón al poste tras una jugada maestra de los amarillos.

Pero la segunda parte fue otra historia totalmente diferente. Los primeros cinco minutos del segundo acto comenzó con dos tantos del Sporting con la defensa isleña todavía en el vestuario. Un error de juvenil de Curbelo y otro de Aythami Artiles en la marca, desembocaron en dos goles instantáneos que alejaron a los canarios de la posibilidad de llevarse los tres puntos.

Los pupilos de Pepe Mel no supieron reaccionar y se vinieron abajo el resto del choque. Sin profundidad, sin llegada y con claros signos de preocupación se atisbó al conjunto grancanario lo que restó de choque, en el que estuvo a merced de los asturianos que siguieron dándose una comilona a costa de una hundida UD. El tercero llegó nuevamente por culpa de un error en la zaga, donde Aythami no se entendió con sus compañeros y no adelantó la línea, lo que permitió que Murilo entrase solo por banda, recortara sin presión y mandase el balón a la escuadra izquierda sin que Valles la pudiese alcanzar. El cuarto y definitivo tanto lo realizó Nacho Méndez, acabando de matar a los amarillos.

Las Palmas se mete en serios apuros a falta de once jornadas para que concluya la temporada. Tres puntos separan a la Unión Deportiva del descenso a la Segunda División B. El siguiente partido será en casa ante el Girona, donde se juegan la vida.

Real Sporting de Gijón: Mariño; Unai Medina, Molinero, Babin, Diego Pérez; Murillo, Javi Fuego, Pedro Díaz, Carmona; Álvaro y Manu García.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Eric Curbelo (Srnic, min. 53), Mauricio Lemos, Aythami, De la Bella; Javi Castellano, Fabio (Fede Varela, min. 53), Tana; Pedri, Benito Ramírez (Cristian, min. 63); y Rubén Castro.

Goles: 1-0, Álvaro Vázquez, min. 46; 2-0, Babin, min. 49; 3-0, Murilo, min. 72; 4-0, Nacho Méndez, min. 84.

Árbitro: Óliver de la Fuente Ramos, comité de Castilla y León. Amonestó a los locales Damián; y a los visitantes Mauricio Lemos, expulsado de manera directa en el 91.