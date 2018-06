La UD medita rescindir a Tana

Corren malos tiempos para Tana , jugador no hace mucho cotizado, al que, en 2016, la UD blindó con 30 millones de cláusula de rescisión y que, ahora, no entra para nada en los planes de futuro. Hasta tal punto ha llegado la delicada situación del jugador que fuentes de la entidad ha confirmado que no se descarta la rescisión de su contrato, que acaba el año que viene, con tal de liberarse de él.

Sin licencias para descarrilar

Con Manolo Jiménez al frente del equipo, en un proyecto que se anuncia renovado y sin licencias para descarrilar, Tana no tiene sitio y restan tres semanas para intentar resolver una cuestión que presenta incertidumbres. El futbolista carece de propuestas más allá de rumores que jamás se han plasmado en ofertas. Y una de las fórmulas que podrían utilizarse podría ser la de cederlo para ahorrarse parte de su ficha. Porque, salvo sorpresa mayúscula, al despacho de Toni Otero no van a llegar interesados en afrontar una compra de Tana. Por ello, en la UD estarían abiertos a esta solución, aunque tampoco fácil encontrar destinatario a un jugador con números discretos en el campeonato 2017-18: participó en 24 encuentros de Liga, siendo titular únicamente en 16 y anotando un gol. No son estadísticas que le hayan disparado en el mercado y que, camino de los 28 años, amenazan con alejarlo definitivamente de una proyección que no ha podido culminar tras tocar techo con Quique Setién durante año y medio.

La realidad de Tana es hoy menos feliz y en la UD Las Palmas ya vislumbran un horizonte sin tenerlo en nómina.