La UD espera respuesta a su protocolo en «24 ó 48 horas»

En las oficinas de la UD se espera desde ayer respuesta al protocolo de seguridad remitido al Gobierno de Canarias y en el que se contienen las medidas especiales a adoptar para poder abrir el estadio al público desde este mismo sábado. La iniciativa del club, pionera en España, cuenta con amparo legal, según las disposiciones ya publicadas en el BOE para las comunidades autónomas en fase 3, y también tiene el respaldo del ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, quien ya se ha manifestado a favor, y LaLiga, que, en boca de Javier Tebas, la apoya explícitamente. Queda por saber ahora si, finalmente, se autoriza la apertura del Gran Canaria en condiciones excepcionales, pues únicamente se podrá cubrir un tercio de su aforo y requerirá un dispositivo específico. «Cuando tenga el ok, tendremos que tener, también, el ok de la Liga, que no será hasta que la autoridad sanitaria ofrezca su visto bueno. Estamos a la espera. En 24 o 48 horas lo sabremos. Si el miércoles nos dicen que se puede, tenemos tiempo para poner en marcha el protocolo para todo», expuso el presidente, Miguel Ángel Ramírez, en declaraciones ofrecidas a la emisora oficial de la entidad.

Ramírez considera que, independientemente de lo que suceda, «ya se ha ganado algo», toda vez que se ha probado que, dentro de las restricciones sociales impuestas, hay posibilidad de celebrar partidos con presencia de seguidores en las gradas: «Con total seguridad el final de la Liga se realizará con pública en la grada. Hemos ganado muchísimo. La incertidumbre se ha convertido en una certidumbre. Canarias ha recibido ya la publicidad correcta a nivel internacional sobre la calidad sanitaria de la región; eso sí, tomando las medidas correctas. Como destino turístico que somos, teníamos que darlo a conocer al mundo»

Eso sí, lo que dejó claro es que, puestos en el mejor escenario, el que se abriría con la autorización pertinente, el riesgo sanitario en Siete Palmas sería nulo, a juicio del mandatario por las acciones que se harían para posibilitar el entorno seguro que se demanda: «Si se abre el estadio, se hará con las máximas garantías sanitarias para nuestros aficionados. Lo deciden las instancias sanitarias. A partir de ahí, decidirían nuestros aficionados. Quien venga lo hará con todas las garantías».

Cuatro son las posibilidades a elegir ofrecidas por la UD Las Palmas para sus abonados con la situación abierta y con los que se pretende cubrir las demandas de todos los afectados. La entidad ha querido abarcar el máximo de los escenarios, incluso con los que se permitan un gesto altruista y no hacer reclamación alguna. Ahí van las distintas opciones:

1) El abonado que quiera renovar su carné en la campaña 2020/21, en la que conservará los actuales precios en Segunda División A, disfrutará un 25 por ciento de descuento.

2) Podrá canjear el 25% sobre el PVP de los productos oficiales de la Tienda UD Las Palmas hasta el comienzo efectivo de la próxima temporada.

3) Al término de la campaña de abonados de la temporada 20/21, previsto para el 30 de septiembre (sin confirmación oficial aún), el abonado que no haya renovado podrá solicitar la devolución del 25% del precio de su abono 19/20.

4) El abonado que no se acoja a ninguna de las tres modalidades descritas anteriormente obtendrá un diploma como ‘abonado protector’, en reconocimiento a su apoyo en la crisis sanitaria que detuvo por primera vez la competición a mitad del pasado mes de marzo. .